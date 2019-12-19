2019-12-19T01:40:55+03:00
Происшествия

Штормовой ветер роняет елки, светофоры и выключает электричество по всему Петербургу

Петербуржцы массово гневаются на бушующую стихию в соцсетях [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На некоторых улицах ветер отменил новогодние праздники. Фото: СОЦСЕТИНа некоторых улицах ветер отменил новогодние праздники. Фото: СОЦСЕТИ
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Штормовой ветер продолжает буянить в Петербурге. Его порывы до 28 м/с начали повсеместно ронять рекламные щиты, светофоры и елки. Одна из зеленых красавиц упала на Воскресенской набережной, другая – в ЖК «Ласточкино гнездо».

- Елочка легла спать и вам советует, - иронизирует в трудную минуту петербуржец в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

По всему городу из-за шторма страдают автолюбители. Фото: СОЦСЕТИ

По всему городу из-за шторма страдают автолюбители. Фото: СОЦСЕТИ

На улице Ильюшина рекламный щит с грохотом приземлился прямо на иномарку. Перекресток улиц Маршала Говорова и Возрождения временно не регулируется – там ветер оторвал светофор. Та же ситуация и на Дальневосточном проспекте. А в Невском районе и вовсе стянуло кровлю со здания местной администрации.

Не выдерживают даже крепкие светофоры. Фото: СОЦСЕТИ

Не выдерживают даже крепкие светофоры. Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, что комитет по благоустройству и многие аварийные службы Петербурга перешли на круглосуточный режим работы. Ее уже непочатый край – например, на Октябрьской набережной нужно срочно восстанавливать свет.

- Было две вспышки. Сейчас мрак. Подстанция накрылась или провода, - передает очевидец в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

С некоторых жилых домов сдирается облицовка. Фото: СОЦСЕТИ

С некоторых жилых домов сдирается облицовка. Фото: СОЦСЕТИ

Остается надеяться, что к утру стихия угомонится. Например, уровень воды в акватории Невской губы уже понижается. Скоро дамбу обещают открыть. Однако по прогнозам синоптиков ветер 19 декабря хоть и будет умеренный, но может усиливаться до сильных порывов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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