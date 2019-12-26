2019-12-26T21:56:29+03:00
Спорт

На проведение в Петербурге Евро-2020 выделили 3,5 млрд рублей из бюджета

26 декабря окончательно утвердили программу подготовки к проведению в Петербурге чемпионата Европы по футболу
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Из бюджета Петербурга на проведение Евро-2020 уйдет 560 млн рублей.Из бюджета Петербурга на проведение Евро-2020 уйдет 560 млн рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

26 декабря утвердили программу подготовки к проведению в Петербурге чемпионата Европы по футболу. Это стало известно из постановления, опубликованного на сайте правительства РФ. В частности, оно сообщает, что на проведение нескольких матчей Евро-2020 выделяют ни много ни мало 3,5 миллиарда рублей. Из них 2,9 млрд из федерального бюджета, а остальные 560 млн рублей возьмут из казны Петербурга.

Также в постановлении содержится информация о тех или иных исполнителях различных организационных задач турнира. Например, за бесперебойное электроснабжение всех необходимых объектов в ответе «Ленэнерго», а за праздничное и навигационное оформление в городе берется правительство Петербурга.

Также фанатов наверняка интересуют тренировочные базы сборных, которые будут гостить в Северной столице. Теперь о них рассказали на публике.

- За обеспечение комплексной готовности тренировочных площадок в составе баз футбольных команд берутся АО «ФК «Зенит», а также правительства Ленобласти и Петербурга. Адреса баз следующие – Павловск, ул. Госпитальная, д. 24; Зеленогорск, ул. Объездная, д. 7, литера А; Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 7Б; Петровский остров, д. 2, литера А; Ленинградская область, поселок Рощино, ул. Советская, д. 20, - гласит постановление.

Напомним, что Петербург стал единственным городом России, который примет игры грядущего чемпионата Европы по футболу. Петербуржцев ждут три встречи группового этапа (две из них с участием сборной России – прим. ред.), а также один четвертьфинал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Приморском проспекте «Приора» на скорости влетела в фонарный столб
Трамвай ушел в «дрифт» на проспекте Просвещения
В Кингисеппе таможенники не пропустили за границу мужчину с дорогостоящими «уколами красоты»
На проведение в Петербурге Евро-2020 выделили 3,5 млрд рублей из бюджета
Губернаторы Петербурга и Ленобласти рассказали, что подарят детям-сиротам, чьи мечты они узнали на «Елке желаний»
Телефонные мошенники обхитрили на 52 тысячи рублей артиста петербургского театра
Аварийный участок набережной левого берега Мойки ждет капитальный ремонт
Мошенники похитили у 17-летнего детдомовца из Петербурга накопления на 500 тысяч рублей
Рабочим «Метростроя» выплатят 97 миллионов рублей долгов по зарплате
«Глазастую» елку установили в Петербурге
Многострадальные Лиговский и Гореловский путепроводы достроят за 4,3 млрд рублей
В метро рассказали, какие вестибюли будут закрыты в Новый год и Рождество
На стройке в Буграх монтажник упал в шахту лифта с 12 этажа и разбился
В действиях дворника, который пылесосил лужи в Петербурге, не нашли ничего странного
В Петербурге уничтожили тонну санкционных польских груш
После падения ребенка со второго этажа в ТЦ Выборга, возбудили уголовное дело
Ноги расчлененной аспирантки СПбГУ нашли на дне Мойки
Юсуповский дворец показал отреставрированные за 155 миллионов интерьеры
Агрессивный петербуржец, напавший на кондуктора автобуса, отправится в тюрьму
Из горящей квартиры доходного дом герцога Лейхтенбергского на Большой Зеленина эвакуировали 8 человек
На Пулковской таможне нашли шпионские очки со скрытой камерой
Мошенники украли у сироты из Петербурга полмиллиона рублей
Особняк Бракгаузен на Лейтенанта Шмидта в Петербурге признали региональным памятником
Бензин в Петербурге «подешевел» до 1 копейки