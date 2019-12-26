На проведение в Петербурге Евро-2020 выделили 3,5 млрд рублей из бюджета

СЕГОДНЯ 21:56 2019-12-26T21:56:29+03:00

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26 декабря утвердили программу подготовки к проведению в Петербурге чемпионата Европы по футболу. Это стало известно из постановления, опубликованного на сайте правительства РФ. В частности, оно сообщает, что на проведение нескольких матчей Евро-2020 выделяют ни много ни мало 3,5 миллиарда рублей. Из них 2,9 млрд из федерального бюджета, а остальные 560 млн рублей возьмут из казны Петербурга.

Также в постановлении содержится информация о тех или иных исполнителях различных организационных задач турнира. Например, за бесперебойное электроснабжение всех необходимых объектов в ответе «Ленэнерго», а за праздничное и навигационное оформление в городе берется правительство Петербурга.

Также фанатов наверняка интересуют тренировочные базы сборных, которые будут гостить в Северной столице. Теперь о них рассказали на публике.

- За обеспечение комплексной готовности тренировочных площадок в составе баз футбольных команд берутся АО «ФК «Зенит», а также правительства Ленобласти и Петербурга. Адреса баз следующие – Павловск, ул. Госпитальная, д. 24; Зеленогорск, ул. Объездная, д. 7, литера А; Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 7Б; Петровский остров, д. 2, литера А; Ленинградская область, поселок Рощино, ул. Советская, д. 20, - гласит постановление.

Напомним, что Петербург стал единственным городом России, который примет игры грядущего чемпионата Европы по футболу. Петербуржцев ждут три встречи группового этапа (две из них с участием сборной России – прим. ред.), а также один четвертьфинал.

ИСТОЧНИК KP.RU