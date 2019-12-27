2019-12-27T00:01:31+03:00
Дом. Семья

Нерпа Крошик стал героем новогодних стикеров

Любимец петербуржцев укутывается в теплое одеялко, наряжает елочку и примеряет шапку Деда Мороза
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Теперь с помощью Крошика петербуржцы смогут мило общаться друг с другом в сети. Фото: vk.com/paperpaper_ruТеперь с помощью Крошика петербуржцы смогут мило общаться друг с другом в сети. Фото: vk.com/paperpaper_ru
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В преддверии Нового года в сети появились стикеры с нерпой Крошиком. Их выпустили в мессенджере Telegram благодаря сотрудничеству издания «Бумага» и Фонда друзей балтийской нерпы. На стикерах Крошик, как и многие петербуржцы, готовится к грядущим праздникам – наряжает елочку, укутывается в теплое одеалко и набирает запасы еды.

- Свое имя милый нерпенок получил из-за того, что он весил всего лишь пять килограммов, когда попал к людям в Центр реабилитации морских млекопитающих в Петербурге. Сейчас он учится выполнять трюки и ведет себя с людьми, как домашний питомец. Крошик – первая ладожская нерпа, которая живет в неволе и счастлива в своем личном бассейне, - напоминает Peterburg2.

Добавим, что ранее в сети появился трейлер фильма о ладожских нерпах с Крошиком в главной роли. Кстати, пока что тюленчик радуется теплой погоде, поскольку ему не нужно постоянно делать лунки в своем бассейне. Сейчас он беззаботно живет и рад показаться людям. Однако, как отмечают специалисты, Крошику вряд ли удастся найти жену в ближайшем будущем, поскольку никто из других нерп не хочет жить в неволе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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