Онколога Андрея Павленко, умершего от рака, похоронят 6 января на Киновеевском кладбище Петербурга

5 Янв. 2020 2020-01-05T19:40:54+03:00

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Супруга петербургского онколога Андрея Павленко, умершего утром 5 января от рака, сообщила дату прощания и похорон мужа. Траурная церемония состоится уже завтра, в 13:15 6 января, в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга на Преображенской площади, дом 1. После кортеж отправится на кладбище.

- Похороны в 15:00 6 января на Киновеевском кладбище, Октябрьская набережная,1, - написала в соцсети Анна Гегечкори.

Напомним, что известный хирург-онколог Андрей Павленко скончался в 8:20 воскресенья после тяжелой и продолжительной болезни. В мае 2018 года ему был поставлен диагноз: рак желудка второй стадии.

- Мне 39 лет, и я не входил в группу риска, занимался фитнесом. В этом возрасте вероятность этого вида рака очень мала: три процента или, может один. Но нужно жить дальше, - писал тогда медик.

Он перенес курс химиотерапии и операцию по удалению желудка, но болезнь оказалась сильнее. 1 января он сообщил в соцсетях о скорой смерти, а 5 числа Андрея Павленко не стало. Соболезнования семье «одного из лучших онкологов в стране» выразила глава Минздрава Вероника Скворцова.

У Андрея Павленко остались жена и трое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU