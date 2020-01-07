Снегирей и свиристелей заметили в Петербурге

7 Янв. 2020 2020-01-07T17:52:31+03:00

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Петербуржцы уже перестали удивляться аномально теплой зиме и разным причудам погоды – то распустившимся цветам, то набухающим почкам, то декабрьским грибам в лесу, то бабочкам в январе. А вот птичке с красной грудкой после такого очень обрадовались. В Петербурге заметили снегирей – настоящего символа зимы. Несмотря на бесснежную и теплую погоду, птицы остались в городе.

Стайку снегирей увидели на Шуваловском проспекте. Петербурженка сфотографировала птичек и поделилась кадрами в группе «ВКонтакте» «Лахта Онлайн | Приморский район».

А на Васильевском острове заметили свиристелей. Об этом пользователь соцсет рассказал в группе «Живем на Васильевском | Васильевский остров». Заметили местные жители и то, что птички с удовольствием лакомятся рябиной.

- Местами в районе уже видны следы их пребывания - голые, начисто объеденные рябины и много поклеванных ягод на земле валяются, - написал петербуржец.

ИСТОЧНИК KP.RU