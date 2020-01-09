2020-01-09T12:50:16+03:00
Происшествия

Историка Соколова вернули из Центра психиатрии имени Сербского в СИЗО Москвы

Результаты психиатрической экспертизы будут готовы к концу января
Роман ЛЯЛИН
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Олег Соколов ждет встречи с родителямиОлег Соколов ждет встречи с родителямиФото: Артем КИЛЬКИН
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Экс-доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, ждет вердикта врачей Центра психиатрии имени Сербского. Психиатрическая экспертиза сейчас находится в завершающей стадии. И участие самого историка медикам больше не требуется. Поэтому перед самым Новым годом, как и писала ранее "КП-Петербург", Соколова вернули в СИЗО Москвы. Сейчас он ждет, когда его вернут в СИЗО "Кресты" в Петербург.

- В канун новогодних праздников медики и следствие сочли нецелесообразным его дальнейшее содержание в условиях специализированного стационара, - пояснил адвокат Соколова Александр Почуев. - Сейчас он перемещен в один из московских следственных изоляторов. Защита ожидает, что после завершения экспертизы историк будет возвращен в Санкт-Петербург,.

Эксперты должны ответить - вменяем ли историк, убивший возлюбленную Фото: СОЦСЕТИ

Эксперты должны ответить - вменяем ли историк, убивший возлюбленнуюФото: СОЦСЕТИ

В новогодние праздники Олег Соколов был занят написанием своей новой книги. Сейчас он больше всего ждет встречи со своими родителями. Сама же экспертиза будет готова к концу января. Эксперты должны вынести вердикт - вменяем ли историк.

Похороны жертвы доцента Соколова.Во время панихиды мать убитой девушки не переставала плакать, сидя у ее гроба. Люди участвовавшие в траурной процессии, несли могильный крест и похоронные венки

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ИСТОЧНИК KP.RU

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