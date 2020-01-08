2020-01-08T20:09:11+03:00
Происшествия

«Встретил новый год в СИЗО»: Психиатрическая экспертиза с участием экс-доцента СПбГУ Соколова закончена

Историк, обвиняемый в убийстве аспирантки, провел новогодние праздники за написанием книги
Роман ЛЯЛИН
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Олег Соколов провел Новый год в СИЗООлег Соколов провел Новый год в СИЗОФото: Артем КИЛЬКИН
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63-летний экс-доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей 24-летней студентки Анастасии Ещенеко, провел новогодние праздники в СИЗО Москвы. Историк расстрелял свою возлюбленную из обреза малокалиберной винтовки. После этого кавалер Ордена почетного легиона расчленил тело жертвы и по частям стал выкидывать в реку Мойка. Преподаватель во время одной из вылазок не удержался и упал в воду.

Сам Олег Соколов рассказал в суде, что причиной убийства стала ссора с Анастасией. По его словам, девушка ревновала его к дочерям. В интервью "КП-Петербург" историк позже рассказал, что любил Анастасию. У пары был назначен день свадьбы. Перед новогодними каникулами историка направили в Москву для прохождения психиатрической экспертизы. Врачи должны установить, вменяем ли был Олег Соколов во время убийства. Правда, сам историк встретил Новый год не в больнице, а уже в СИЗО.

Олег Соколов новогодние праздники посвятил написанию книги Фото: Артем КИЛЬКИН

Олег Соколов новогодние праздники посвятил написанию книгиФото: Артем КИЛЬКИН

- Олег Соколов встретил Новый год в одном из СИЗО города Москвы, - рассказал "КП-Петербург" адвокат историка Александр Почуев. - Этап экспертизы, требующей его непосредственного участия, закончен, идет оформление результатов.

Сам Олег Соколов был больше доволен условиями содержания в СИЗО Петербурга. Но сейчас, по словам Александра Почуева, экс-доцент так и не этапирован в Северную столицу. К слову, в СИЗО для арестантов обычно накрывают праздничный ужин. Он отличается фруктами, которые подают к столу.

Олег Соколов закончил общение с психиатрами Фото: СОЦСЕТИ

Олег Соколов закончил общение с психиатрамиФото: СОЦСЕТИ

Но сам Олег Соколов, по словам адвоката, отказался от празднования.

- Очевидно, Олегу Валерьевичу сейчас не до праздников, - пояснил Александр Почуев. - Он мне сообщал, что сейчас все свое время посвящает работе над своей новой книгой.

Результаты психиатрической экспертизы, по словам Александра Почуева, должны появиться к концу января.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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