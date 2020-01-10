Суд Петербурга оштрафовал болельщика «Спартака» за мат на 500 рублей

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:24:27+03:00

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Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга определил меру наказания для болельщика московского «Спартака», который был задержан полицейскими еще 1 декабря. Причиной стало поведения столичного гостя, который, по версии правоохранителей, матерился на улице.

- 01.12.2019 года в 14 часов 30 минут по адресу: Маяковская ул., дом 20 совершил мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся выражением грубой нецензурной бранью в общественном месте, -сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сам спартаковский фанат своей вины не признал и заявил, что приехал в Северную столицу накануне, чтобы посмотреть матч любимой команды с «Зенитом». 1 декабря он вышел прогуляться в город с друзьями. При этом не бедокурил и не хулиганил. В какой-то момент к нему внезапно подошли мужчина в штатском и полицейские, которые и произвели задержание.

Суд объяснения столичного гостя не принял и назначил ему наказание в виде штрафа в 500 рублей.

Напомним, что всего в Петербурге были задержаны больше 30 фанатов «Спартака». Большую часть из них также оштрафовали. При этом даже зенитовские болельщики вступились за непримиримых врагов. Сама игра закончилась победой «Зенита» 1:0.

ИСТОЧНИК KP.RU