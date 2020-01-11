Петергоф вышел на митинг против мусоросжигающего завода

11 Янв. 2020 2020-01-11T17:43:35+03:00

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Согласованный митинг против строительства мусоросжигающего завода прошел в Петергофе днем в субботу, 11 января. К 14 часам на Чебышевской улице собралось около 200 человек. Многие – с плакатами: «Мы против МСЗ, мы за переработку!», «Нам еще здесь жить!», «Смольный, не порти воздух!». Некоторые и вовсе в противогазах.

На улицу людей выгнал проект Территориальной схемы обращения с отходами, подготовленный и предложенный для публичного обсуждения Комитетом по благоустройству Петербурга. Согласно нему, в городе появится четыре мусороперерабатывающих завода. Однако, в декабре Госдума в окончательном чтении приняла законопроект, который, по сути, приравнивает мусоросжигание к переработке. Петербуржцы опасаются, что вместо переработки мусор просто отправят в топку.

По проекту, в городе запланировано четыре мусороперерабатывающих завода. Фото: activatica.org/

По проекту, в городе запланировано четыре мусороперерабатывающих завода. Предварительно, их запланировали между Ломоносовым и Петергофом, в Саперном, Петро-Славянке и Левашове. Петицию против сжигания мусора, запущенную жителями Петергофа, подписали уже более пяти с половиной тысяч человек.

На митинге присутствовали муниципальные депутаты, жители Петергофа и поселков. Мероприятие провел местный депутат Илья Львов, а в числе выступающих оказалась активистка-«дольщица» Алла Андреева.

На митинге присутствовали муниципальные депутаты, жители Петергофа и поселков. Фото: activatica.org/

– На сегодня никто из живущих рядом с будущими заводами не понимает, что это за будут предприятия, – отметила депутат прошлого созыва ЗакСа Петербурга Ирина Комолова. – Никто ничего не объясняет. Мусоросжигающий завод – это одно, полигон – это другое, предприятие по переработке отходов европейского уровня – это третье. Чего нам ждать? Может, уже пора перекрывать улицы? Никто чистый воздух не купит, каким бы он ни бы богатым. Нам надо объединиться в борьбе против этой напасти.

Завтра, 12 января, согласованный митинг пройдет на центральной площади Ломоносова. Участники будут протестовать против завода и свалки «вместо 10 гектаров леса».

Замечания к проекту Территориальной схемы обращения с отходами принимаются до 7 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU