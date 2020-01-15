Водителя «Приоры», палившего из автомата на Московском проспекте Петербурга, осудили на год условно

15 Янв. 2020 2020-01-15T01:06:20+03:00

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Суд Петербурга назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно буйному водителю «Приоры», который палил из автомата. Напомним, в ночь с 22 на 23 ноября легковушка с надписью MANSUR вместо госномера заехала на Московский проспект. Внезапно из машины раздались выстрелы длинной очереди в воздух. «Герой» инцидента позже утверждал в своем Instagram, что видео стрельбы, гуляющее в Сети, является монтажом. Но его оперативно задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.

- Суд признал виновным Мансура Абдылхаисиева, который беспричинно из хулиганских побуждений на глазах других граждан произвел не менее трех выстрелов в воздух из предмета, используемого в качестве оружия, схожего с автоматом Калашникова. Тем самым он грубо нарушил общественный порядок, проявив неуважение к обществу. Помимо 1 года условного лишения свободы ему назначили трехлетний испытательный срок, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Стрелок свою вину признал. Более того, ранее полицейские записали на видео его публичные извинения за неподобающее поведение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/745653" frameborder="0"></iframe> Стрельба на Московском проспекте в Санкт-Петербурге.Видео: пресс-служба УМВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU