2020-01-17T21:14:06+03:00
Происшествия

Похотливого тренера по единоборствам в Ленобласти обвинили в растлении и разврате еще троих мальчиков

До этого пожилого мужчину задержали по подозрению за надругательство над 12-летним учеником
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Следователи считают, что тренер из Светогорска не единожды насиловал некоторых мальчиков.Следователи считают, что тренер из Светогорска не единожды насиловал некоторых мальчиков.Фото: Артем КИЛЬКИН
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На тренера по единоборствам «Детско-юношеского Центра творчества» из города Светогорска Ленобласти завели еще три уголовных дела за нездоровый интерес к мальчикам. Напомним, ранее 67-летнего мужчину поместили в СИЗО на время следствия по подозрению в надругательствах над 12-летним учеником на протяжении двух лет. Во время обысков у тренера в квартире нашли фалоимитатор.

Следователи и раньше считали, что мужчина проявлял интерес к другим ребятам. Теперь у них есть доказательства сексуального насилия пенсионера над мальчиками во время поездок с секцией в Турцию. В жертвах – ребята 2005 и 2008 годов рождения. Тренер вывозил их под предлогом участия в соревнованиях.

Также с июня 2018 года по сентябрь 2019 года в помещении спортивной секции в Светогорске мужчина совершал развратные действия в отношении 14-летнего мальчика, которому тогда была на год меньше.

- Распространяемая в некоторых СМИ информация о завершении судебных экспертиз, выводы которых свидетельствуют о том, что мальчиков никто не насиловал и о склонности детей к обману не соответствует действительности, - развевает слухи пресс-служба СК РФ по Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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