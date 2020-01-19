2020-01-19T19:28:59+03:00
Общество

Петербуржцы запустили петицию против повышения тарифов на капремонт

Ее подписали уже больше девяти тысяч человек
Евгения МОСКВИНА
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В Петербурге запустили петицию против повышения тарифов за капремонт.В Петербурге запустили петицию против повышения тарифов за капремонт.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Вместе с новым годом в Петербург пришли новые тарифы за капремонт. Взнос за него увеличился в два раза и теперь составляет около 8-9 рублей за квадратный метр. Горожане этой ситуацией обеспокоены, несмотря на то, что увеличение платы мера необходимая, объясняли в Смольном. Однако резкий скачок тарифов побудил петербуржцев даже создать петицию в интернете. Они просят остановить рост тарифов на капремонт. Уже больше 9 тысяч (а именно столько подписали петицию) хотят, чтобы взнос за капремонт остался на уровне 2019 года.

Как отмечали ранее в Жилищном комитете, изменение тарифа в этом году необходимо для того, чтобы увеличить объем направляемых на капремонт средств и сократить отставание в исполнении региональной программы.

- Увеличение в 2020 году минимального взноса позволит увеличить объем направляемых на капитальный ремонт средств с 9,5 миллиардов рублей до 13,2 миллиардов рублей, - сообщали ранее в Жилищном комитете. - Новый размер минимального взноса за капремонт позволит в 2020 году увеличить объемы выполняемых работ. В Санкт-Петербурге будет отремонтировано порядка 1000 лифтов (в 2019 - 800), 549 крыш (в 2019 - 471), увеличится объем капитально отремонтированных фасадов и инженерных систем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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