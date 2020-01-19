2020-01-19T19:15:18+03:00
Общество

Вековой температурный рекорд зафиксировали в Петербурге

Погода побила значение 122-летней давности
Евгения МОСКВИНА
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Погода в Петербурге 122-летний температурный рекорд.Погода в Петербурге 122-летний температурный рекорд.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Как и прогнозировали синоптики, в воскресенье в Петербурге зафиксировали новый температурный рекорд. Это 19 января стало самым теплым праздником Крещения за последние 122 года. Об этом рассказал на своей странице в Facebook ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Как отметил синоптик, максимума температура достигла в 13 часов дня: столбик термометра показал +4,4 градуса. Такой показатель стал выше на 0,3 градуса того, что был зафиксирован в 1898 году.

- Теперь это самое теплое Крещение за всю историю наблюдений за погодой в Северной столице, и четвертый рекордный максимум в январе 2020 года, - отметил Михаил Леус.

Он также добавил, что точное значение нового рекорда для 19 января определят после 9 часов вечера, когда снимут показания с максимальных термометров. К слову, в этом январе петербургская погода бьет рекорды один за другим. Так, например, средняя температура воздуха в первой половине января стала самой высокой за 140 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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