Вековой температурный рекорд зафиксировали в Петербурге
Как и прогнозировали синоптики, в воскресенье в Петербурге зафиксировали новый температурный рекорд. Это 19 января стало самым теплым праздником Крещения за последние 122 года. Об этом рассказал на своей странице в Facebook ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Как отметил синоптик, максимума температура достигла в 13 часов дня: столбик термометра показал +4,4 градуса. Такой показатель стал выше на 0,3 градуса того, что был зафиксирован в 1898 году.
- Теперь это самое теплое Крещение за всю историю наблюдений за погодой в Северной столице, и четвертый рекордный максимум в январе 2020 года, - отметил Михаил Леус.
Он также добавил, что точное значение нового рекорда для 19 января определят после 9 часов вечера, когда снимут показания с максимальных термометров. К слову, в этом январе петербургская погода бьет рекорды один за другим. Так, например, средняя температура воздуха в первой половине января стала самой высокой за 140 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU