Специалисты рассказали о вреде аномально теплой зимы в Петербурге

22 Янв. 2020 2020-01-22T16:56:59+03:00

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Аномально теплая зима в Петербурге радует многих горожан и удивляет необычными явлениями. В Ботаническом саду и на Васильевском острове распустились подснежники, в парках и лесах выросли грибы, на вербах набухли пушистые почки, а стая лебедей впервые за много лет осталась зимовать возле дамбы. Однако для флоры и фауны «заблудившиеся» времена года далеко не благо.

- Для животных наличие снега и льда жизненно необходимо. Например, зайцы-беляки, перелинявшие еще в ноябре – декабре прошлого года и получившие белые шубы, стали более заметными. При отсутствии снега их шансы на выживание ощутимо снижаются, - рассказал начальник инспекторской службы подведомственного Комитету по природопользованию ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» Дмитрий Мячков-Зенькович.

Страдают и балтийские кольчатые нерпы, живущие в Финском заливе. Сейчас они вынуждены бороться с волнами, вместо того, чтобы накапливать жирок, лежа на льдинах. В феврале-марте самки нерпы приносят потомство, а щенки первое время должны находиться в снежных укрытиях на льду. Однако из-за его отсутствия большая часть новорожденных нерпят погибнет.

Но не для всех теплая зима – зло. Отсутствие снега позволяет птицам успешно отыскивать себе корм. Кабанам и косулям нет необходимости разрывать многосантиметровый слой снега при поиске корма, а лосям доступны не только скудные древесные корма, но и питательные корневища водных растений, лишайники и грибы.

- Если говорить о растениях, то аборигенные виды древесных и травянистых, произрастающих в Петербурге, давно привыкли к мягким зимам и к регулярным оттепелям. «Обманутыми» сейчас могут оказаться лишь некоторые виды акклиматизированные в нашей местности, либо растения, которым «не повезло» вырасти рядом с рукотворными источниками тепла, - добавил эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU