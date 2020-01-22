2020-01-22T16:56:59+03:00
Общество

Специалисты рассказали о вреде аномально теплой зимы в Петербурге

Растения и животные столкнулись с рядом проблем
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Из-за теплой зимы в Петербурге распустилась верба, но некоторые животные страдают без снега и льдаИз-за теплой зимы в Петербурге распустилась верба, но некоторые животные страдают без снега и льдаФото: Петр КИБЕР
Изменить размер текста:

Аномально теплая зима в Петербурге радует многих горожан и удивляет необычными явлениями. В Ботаническом саду и на Васильевском острове распустились подснежники, в парках и лесах выросли грибы, на вербах набухли пушистые почки, а стая лебедей впервые за много лет осталась зимовать возле дамбы. Однако для флоры и фауны «заблудившиеся» времена года далеко не благо.

- Для животных наличие снега и льда жизненно необходимо. Например, зайцы-беляки, перелинявшие еще в ноябре – декабре прошлого года и получившие белые шубы, стали более заметными. При отсутствии снега их шансы на выживание ощутимо снижаются, - рассказал начальник инспекторской службы подведомственного Комитету по природопользованию ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» Дмитрий Мячков-Зенькович.

Страдают и балтийские кольчатые нерпы, живущие в Финском заливе. Сейчас они вынуждены бороться с волнами, вместо того, чтобы накапливать жирок, лежа на льдинах. В феврале-марте самки нерпы приносят потомство, а щенки первое время должны находиться в снежных укрытиях на льду. Однако из-за его отсутствия большая часть новорожденных нерпят погибнет.

Но не для всех теплая зима – зло. Отсутствие снега позволяет птицам успешно отыскивать себе корм. Кабанам и косулям нет необходимости разрывать многосантиметровый слой снега при поиске корма, а лосям доступны не только скудные древесные корма, но и питательные корневища водных растений, лишайники и грибы.

- Если говорить о растениях, то аборигенные виды древесных и травянистых, произрастающих в Петербурге, давно привыкли к мягким зимам и к регулярным оттепелям. «Обманутыми» сейчас могут оказаться лишь некоторые виды акклиматизированные в нашей местности, либо растения, которым «не повезло» вырасти рядом с рукотворными источниками тепла, - добавил эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербуржец пытался угнать троллейбус и побил женщину-водителя
На трассе под Огоньками пенсионер на «Рено» вылетел под встречный КАМАЗ и погиб
«Метрострой» показал камень-гигант, с которым борются на строительстве «Казаковской»
Специалисты рассказали о вреде аномально теплой зимы в Петербурге
У Дворцовой площади сломались часы, считающие время до ЕВРО-2020
Делегация Санкт-Петербурга встретилась с блокадниками, проживающими в Израиле
Старый тренажер для полетов продали петербургскому университету гражданской авиации за 358 миллионов рублей
В Петербурге собирают подарки и открытки для ветеранов ко Дню снятия блокады Ленинграда
Водитель эвакуатора увез чужую «Ладу», чтобы сдать ее в металлолом
Мужчина сгорел дотла в пожаре, вспыхнувшем из-за электронной плитки
Полицейские, жестоко избившие подростка, предстанут перед судом
27 января со Стрелки Васильевского острова прогремит Ленинградский салют
Мигрант пришел устраиваться на работу на стройку, упал с высоты и погиб
В Петербурге приостановили продажу билетов на выступления комика Долгополова
Вестибюли «Дунайской» и «Проспекта Славы» стали закрывать раньше ради экономии
Редкие краснокнижные грибы выросли в Петербурге
Пенсионеров Ленобласти научат оплачивать онлайн квитанции за ЖКХ
Блокадники, проживающие в Израиле, получат юбилейные медали к 75-летию Победы
У безработной петербурженки украли 5 миллионов рублей и кольцо с бриллиантом
«Голодный» девятиклассник с газовым баллончиком ограбил продуктовый магазин в Петербурге