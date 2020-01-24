2020-01-24T19:24:20+03:00
Общество

Суд Петербурга арестовал имущество владельца сети магазинов Spar и «Семья»

Это случилось после многомилионного иска Сбербанка к «ТД Интерторг»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге арестовали имущество горе-владельца сети магазинов Spar и "Семья".В Петербурге арестовали имущество горе-владельца сети магазинов Spar и "Семья".Фото: Олег ЗОЛОТО
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Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти не обрадовал владельца многострадальных сетей Spar и «Семья», арестовав его имущество. Ранее «ТД Интерторг» отказался от перезапуска магазинов и спешно их закрывал, устраивая различные распродажи. Скидки в одном из последних магазинов магазине Spar в Петербурге даже привели к полному хаосу, погромам и антисанитарии.

Всего к «ТД Интерторг» подали исков в общей сумме на 8 миллиардов рублей от почти сотни поставщиков. Дело сдвинулось с мертвой точки после иска от Сбербанка, который требовал от должника почти 500 миллионов рублей. 23 января судья наконец-то наказал горе-компанию.

- Наложить арест на имущество ООО «ТД Интерторг», включая принадлежащее ему движимое и недвижимое имущество, имущественные права, в том числе на денежные средства, находящиеся на его счетах в банках или иных кредитных организациях, в пределах 499 814 274 рублей, - гласит определение об обеспечении иска, размещенное в картотеке арбитража.

ИСТОЧНИК KP.RU

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