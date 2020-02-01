2020-02-01T14:19:18+03:00
Общество

Стартовал прием заявок на грант имени петербургского онколога Андрея Павленко

Претендовать на фонд в 640 тысяч рублей смогут создатели материалов о научных достижениях, связанных с борьбой против рака
Петр КИБЕР
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Грант имени Андрея Павленко начал прием заявок.Грант имени Андрея Павленко начал прием заявок.Фото: СОЦСЕТИ
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5 января 2020 года не стало петербургского врача-онколога Андрея Павленко. Хирург, спасший тысячи больных, сам стал жертвой коварной болезни. Он два года боролся с раком желудка, но проиграл. В его память был организован фонд и научный грант. Их цель - публиковать материалы об исследованиях и научных достижениях, связанных с борьбой против рака. 1 февраля стартовал прием заявок на получение гранта.

- Соискателями гранта могут стать физические и юридические лица, работающие в сфере журналистики, документалистики, медиакоммуникации и медицины. Грант финансирует полностью или частично новые материалы о научных достижениях, связанных с борьбой против рака и изучением болезни, а также почти готовые материалы, требующие доработки, - сообщается на сайте проекта «Такие дела».

Победителей будут определять ежемесячно. В феврале фонд гранта составляет 640 тысяч рублей. 60 из них пойдут на написание одного текста. Еще 60 получат создатели фотоистории. По 100 тысяч получат создатели серии видеороликов и подкаста. 150 тысяч выделяют на документальный фильм и 240 - на создание мультимедийных спецпроектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Стартовал прием заявок на грант имени петербургского онколога Андрея Павленко
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