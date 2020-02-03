2020-02-03T16:59:17+03:00
Общество

Разрушенный СКК призвали признать памятником советской архитектуры и провести реконструкцию

С таким заявлением выступило петербургское отделение ВООПиК
Петр КИБЕР
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Градозащитники призвали признать СКК памятником и по возможности восстановитьГрадозащитники призвали признать СКК памятником и по возможности восстановитьФото: Артем КИЛЬКИН
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Петербургское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) выступило с заявлением по поводу ситуации с СКК. В нем градозащитники потребовали признать спорткомплекс памятником советской архитектуры и провести его реконструкцию.

- Считаем необходимым: как можно быстрее рассмотреть заявление о включении СКК в Перечень выявленных объектов культурного наследия и принять по нему решение; при разработке проекта реконструкции учесть необходимость максимального сохранения внешнего облика здания или его воссоздание, - говорится в тексте документа, пришедшего в редакцию «Комсомолки».

Также члены ВООПиК настаивают на тщательном и полном расследовании гибели монтажника, которая произошла при обрушении СКК и создать комиссию для выявления и сохранения памятников архитектуры советского периода.

Напомним, ЧП произошло 31 января во время демонтажа мембранной крыши СКК. Именно в этот день истекал 40-летний мораторий, после которого постройку могли признать объектом культурной ценности и принять под защиту.

После обрушения от СКК осталось 20% стен и стилобат (основание).

Чудовищное обрушение: Во время сноса СКК в Петербурге под завалами оказался рабочий.Видео: Фонтанка.ру

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ИСТОЧНИК KP.RU

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