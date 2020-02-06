Почти 8 тысяч дворников очищали Петербург после ночного снегопада
Последствия первого за 2020 год снегопада в Петербурге ликвидировали почти 8 тысяч дворников. В ночь с 5 на 6 февраля на Петербург обрушился долгожданный снегопад. Он, преимущественно, обрадовал горожан, но заставил понервничать дорожные службы, перешедшие в усиленный режим работы.
- Рабочий день дворника начинается в 7 часов, но, получив вчера, предупреждение о прогнозируемом снегопаде, было принято решение организовать выход дворников для осуществления уборки внутриквартальных территорий в 5 часов утра, - отметил председатель жилкома Петербурга Степан Куралов.
Дорожные службы работали в усиленном режиме. Фото: gov.spb.ru
Основной акцент сделали на механизированную и ручную уборку, не забывая при этом обработать территории материалами против гололеда. Всего на улицы всех районов города вышли 7 780 дворников и 532 единицы уборочной техники.
Добавим, что с метелью и шквальным ветром прошедшей ночью в Петербург «наведались» и многочисленные ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU