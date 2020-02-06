Почти 8 тысяч дворников очищали Петербург после ночного снегопада

6 Февр. 2020 2020-02-06T19:38:46+03:00

6 февраля дворники вышли на работу не в 7 утра, а в 5

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Последствия первого за 2020 год снегопада в Петербурге ликвидировали почти 8 тысяч дворников. В ночь с 5 на 6 февраля на Петербург обрушился долгожданный снегопад. Он, преимущественно, обрадовал горожан, но заставил понервничать дорожные службы, перешедшие в усиленный режим работы.

- Рабочий день дворника начинается в 7 часов, но, получив вчера, предупреждение о прогнозируемом снегопаде, было принято решение организовать выход дворников для осуществления уборки внутриквартальных территорий в 5 часов утра, - отметил председатель жилкома Петербурга Степан Куралов.

Дорожные службы работали в усиленном режиме. Фото: gov.spb.ru

Основной акцент сделали на механизированную и ручную уборку, не забывая при этом обработать территории материалами против гололеда. Всего на улицы всех районов города вышли 7 780 дворников и 532 единицы уборочной техники.

Добавим, что с метелью и шквальным ветром прошедшей ночью в Петербург «наведались» и многочисленные ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU