2020-02-06T19:38:46+03:00
Общество

Почти 8 тысяч дворников очищали Петербург после ночного снегопада

6 февраля дворники вышли на работу не в 7 утра, а в 5
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
7780 дворников и 532 единицы уборочной техники очищали Петербург после снегопада 6 февраля. Фото: gov.spb.ru7780 дворников и 532 единицы уборочной техники очищали Петербург после снегопада 6 февраля. Фото: gov.spb.ru
Изменить размер текста:

Последствия первого за 2020 год снегопада в Петербурге ликвидировали почти 8 тысяч дворников. В ночь с 5 на 6 февраля на Петербург обрушился долгожданный снегопад. Он, преимущественно, обрадовал горожан, но заставил понервничать дорожные службы, перешедшие в усиленный режим работы.

- Рабочий день дворника начинается в 7 часов, но, получив вчера, предупреждение о прогнозируемом снегопаде, было принято решение организовать выход дворников для осуществления уборки внутриквартальных территорий в 5 часов утра, - отметил председатель жилкома Петербурга Степан Куралов.

Дорожные службы работали в усиленном режиме. Фото: gov.spb.ru

Дорожные службы работали в усиленном режиме. Фото: gov.spb.ru

Основной акцент сделали на механизированную и ручную уборку, не забывая при этом обработать территории материалами против гололеда. Всего на улицы всех районов города вышли 7 780 дворников и 532 единицы уборочной техники.

Добавим, что с метелью и шквальным ветром прошедшей ночью в Петербург «наведались» и многочисленные ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Малком впервые вышел в основе «Зенита» спустя полгода лечения от травмы
Почти 8 тысяч дворников очищали Петербург после ночного снегопада
Из Лахтинского разлива спасли провалившегося под лед школьника и выловили один труп
«Путиловская» - в 2023 году, «Шкиперская» - в 2030: Смольный рассказал, какие станции и когда появятся в Петербурге
СКК «Петербургский» вынужден выплатить долг в 2,4 миллиона рублей за концерт Дженнифер Лопес
Студентка СПбГУПТД попала в национальную сборную Worldskills
Из-за пожара на Каменоостровском эвакуировали 40 человек
В деятельности петербургского детского центра нашли нарушений на 65,5 миллионов рублей
В соцсетях засмеяли ошибку на дорожном знаке в Петербурге
30 машин такси арестовали в Ленобласти
На самых подтопляемых во время ливней улицах Петербурга реконструируют канализации
Кенгуренок родился в Ленинградском зоопарке
Роспотребнадзор рассказал о диагнозе китайского моряка, отправленного в больницу с подозрением на коронавирус
Молодой вор из Беларуси изнасиловал 14-летнюю школьницу
КГИОП просит возбудить уголовное дело из-за демонтажа балконных ограждений Дома Голландской церкви на Невском
Больше 1000 дворников боролись с последствиями мощного снегопада в Петербурге
Банду наркодилеров с арсеналом оружия задержали в Петербурге
16-летний подросток подозревается в изнасиловании малолетней сестры
Школьницу насмерть сбил грузовой поезд в Ленобласти
Лженаследников на 580 миллионов рублей задержали в Петербурге
Прорыв трубы с кипятком создал коллапс в Купчино
Петербуржцы делятся в соцсетях фотографиями снежной зимы