Мы их спасаем, а они идут и идут: в петербургском МЧС рассказали о происшествиях на воде

10 Февр. 2020 2020-02-10T18:48:48+03:00

В нынешнем году и льда фактически нет, но многие, едва он появится, тут же испытывают судьбу на прочность. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Нынешняя аномально теплая зима привела к тому, что льда на водоемах Петербурга практически нет. Кое-где замерзли пруды, частично - озера и заводи. А также Лахтинский разлив и внутренняя акватория Финского залива. Этим сразу же воспользовались любители подледного лова, лыжники и школьники. Увы, но трагедии на тонком льду избежать не удалось. Печальные результаты «Комсомолке» огласили в петербургском управлении МЧС.

- На прошлой неделе, в четверг, двое школьников пошли гулять по Лахтинскому разливу. Мальчик и девочка провалилась в полынью. Он выбрался из воды, а ее мы искали полтора дня и только вечером пятницы нашли, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Андрей Литовка.

Еще две трагедии произошли в Ленобласти. Там, на карьере в Тосненском районе, в считанные часы утонула 3-летняя девочка, с которой на руках по льду гулял отец. А затем пара лыжников-пенсионеров из Петербурга.

При этом в области действует запрет выхода на лед, а в городе - нет. Он есть до 15 января и с 15 марта. В МЧС сейчас работают над вопросом, чтобы внести изменения и вводить запрет в зимний период. Это особенно актуально для рыбаков.

Днем 10 февраля у парка 300-летия с треснутой льдины сняли 25 человек, но едва выйдя на берег, некоторые снова вернулись к рыбалке, выйдя на лед. И оштрафовать их по закону спасатели не могут. Только убеждать.

- Ладно ты сам погибнешь, но родным каково? И все равно идут и идут. Как в печальной шутке «каждый год одних и тех же рыбаков уносит в Финляндию», - сетует Андрей Литовка.

ИСТОЧНИК KP.RU