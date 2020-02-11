Экс-преподаватель СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, до суда останется в Москве

11 Февр. 2020 2020-02-11T18:10:10+03:00

Олег Соколов до суда не вернется в Петербург Фото: Артем КИЛЬКИН

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Бывший 63-летний преподаватель СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве свою любовницы-студентки 24-летней Анастасии Ещенко, еще не скоро вернутся в Петербург. Историка этапировали в Москву для проведения психиатрической экспертизы еще в конце прошлого года. Предполагалось, что после экспертизы его вернут в СИЗО "Кресты", в которые сам просился Олег Соколов. По словам бывшего доцента, ему больше нравятся условия содержания именно в Петербурге.

Недавно эксперты дали свое заключение, что Соколов полностью вменяем. Но возвращать в Петербург до суда бывшего доцента не будут.

Олег Соколов признан вменяемымФото: Артем КИЛЬКИН

- Я только что закончил участие в следственных действиях в СИЗО "Бутырка" с историком Соколовым, - пояснил адвокат Александр Почуев. - Историк Соколов остается в Москве до окончания следственных действий, ориентировочно до середины апреля. Он жив и относительно здоров.

По словам Александра Почуева, Соколов активно сотрудничает со следствием.

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ИСТОЧНИК KP.RU