2020-02-11T19:24:17+03:00
Общество

Ленобласть сохранила часть маршруток до Петербурга, несмотря на транспортную реформу

Одни коммерческие маршруты заменят на социальные, а другие отменят и продублируют городскими
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Между Петербургом и Ленобластью, несмотря на транспортную реформу, останутся жизненно необходимые маршруты транспорта.Между Петербургом и Ленобластью, несмотря на транспортную реформу, останутся жизненно необходимые маршруты транспорта.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Жителей Ленобласти обрадовали радостной новостью – маршрутки до Петербурга и обратно все же сохранят, несмотря на грядущую транспортную реформу. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Instagram. Напомним, ранее в Смольном учли критику жителей и властей Ленобласти и пообещали им по максимуму сохранить жизненно необходимые коммерческие маршруты.

- С лета 2020 года коммерческие маршруты переведут на социальные – это автобусы №530 (Всеволожск), №81 (Новоселье), №521 (Форносово), №468 (Шлиссельбург). Там будет действовать льготный проезд. Остальные 32 маршрута, также заявленные для отмены, будут продублированы действующими или новыми городскими маршрутами, - заверил Дрозденко.

Вопрос сохранения данных маршрутов стоял очень остро, ведь ежегодно ими пользуется несколько миллионов человек. Кстати, по словам губернатора Ленобласти, с конца 2019 года регион компенсирует Петербургу проезд льготников на городском метро, включая автобусы и метро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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