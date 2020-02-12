2020-02-12T19:48:30+03:00
Общество

В Смольном подписали документ, дающий старт транспортной реформе в Петербурге

Губернатор Александр Беглов подписал документ планирования регулярных перевозок в Петербурге
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Беглов подписал документ планирования транспортной реформы в Петербурге.Беглов подписал документ планирования транспортной реформы в Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В среду 12 февраля губернатор Александр Беглов подписал официальное распоряжение, дающее старт транспортной реформе в Северной столице. Как сообщает 78.ru, это «документ планирования регулярных перевозок в Петербурге».

Реформа начнется с 15 июля 2020 года. В городе сократят число наземного общественного транспорта с 739 до 561. Напомним, после реформы исчезнут коммерческие маршрутки, а на их месте появятся социальный транспорт с регулируемыми тарифами и льготами. Упразднят и дублирующие маршруты. На все про все уйдет 11 млрд рублей из бюджета.

- С середины июля разыграют 18 лотов на обслуживание 131 коммерческого маршрута сроком на пять лет, в рамках новых контрактов перевозчики закупят 900 новых автобусов. До июля 2021 года также разыграют оставшиеся 24 лота на обслуживание 233 маршрутов, - пишет ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Петербурга Максима Соколова.

Оставшиеся 197 маршрутов, как и раньше, будут под управлением городских перевозчиков «Пассажиравтотранс» и «Горэлектротранс».

Добавим, что Ленобласть сохранила часть маршруток до Петербурга, несмотря на грядущую транспортную реформу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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