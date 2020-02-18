2020-02-18T12:05:55+03:00
Общество

Шторм повалил на дороги Ленобласти 120 деревьев

Еще 30 под напором ветра упали в Санкт-Петербурге
Петр КИБЕР
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В Осиновой Роще елка упала на кафе-шаверму. Фото: vk.com/spb_todayВ Осиновой Роще елка упала на кафе-шаверму. Фото: vk.com/spb_today
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Шторм, разгулявшийся в понедельник над Северо-Западом России, принес немало бед Петербургу и Ленинградской области. Здесь сдувало машины, заливало улицы, топило магазины и ломало деревья. С последствиями почти урагана весь вечер и ночь боролись коммунальные службы.

- 120 поваленных деревьев за день. Убрали все, никто не пострадал. Больше всего стихия разгулялась во Всеволожском, Кингисеппском и Сланцевском районах. Сегодня ветер по-прежнему будет сильным, берегите себя. Держим ситуацию на контроле, - сообщает пресс-служба предприятия «Ленавтодор».

На каждое место ЧП выезжали аварийные бригады, которые прилили упавшие деревья и убирали их на обочину. Одновременно на региональных трассах Ленобласти продолжают работать 300 единиц спецтехники. Рабочие устраняют последствия шторма и убирают воду с проезжей части.

Пришлось потрудиться в понедельник, 17 февраля, и петербургским коммунальщикам. В городе масштаб «падежа» был меньше, но больше 30 деревьев все же рухнуло под напором ветра.

Сегодня, 18 числа, природа чуть успокоится, но синоптики все равно предупреждают от резких порывах до 15-18 метров в секунду.

Из-за проливного дождя в Петербурге и окрестностях подтопило улицы, люди надевают пакеты на ноги.Видео: ВК/9kino. live

ИСТОЧНИК KP.RU

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