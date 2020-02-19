В Петербурге снизились февральские счета за услуги ЖКХ

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:25:45+03:00

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В «розовых» бумажках, которые получат петербуржцы в феврале, сумма к оплате за коммуналку будет немного ниже предыдущей. Об этом сообщили в пресс-службе Жилищного комитета. Зачисленная плата за услуги ЖКХ в этом месяце по сравнению с декабрем снизилась в среднем на 0,6 процентов.

Так, средний счет по городу в феврале составил 4441,63 рубля. А в январе средний счет составил 4466,63 рубля. Разница всего около 25 рублей, но все же какое-никакое снижение.

Напомним, что январь в Петербурге выдался аномально теплым и побил рекорд за всю историю наблюдений. Средняя температура за первый месяц года составила +1.5 градус, что оказалось на +9.4 градусов выше нормы. Ранее депутаты петербургского ЗакСа обратили внимание вице-губернатора Николая Бондаренко на многочисленные жалобы петербуржцев, которые касаются огромных счетов за отопление при такой погоде. Он отметил, что с каждым таким случаем нужно разбираться. А также, что завышенные суммы в квитанциях могут приходить от недобросовестных частных компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU