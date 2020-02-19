Беглянка из больницы Боткина пожаловалась на то, что Роспотребнадзор запретил врачам выписать ее из карантина
Беглянка из больницы Боткина, которую посадили на карантин по коронавирусу по решению суда, пожаловалась в своем Instagram на то, что ее не торопятся выписывать. Более того, якобы врачи не имеют на это право.
- Сейчас пришел врач и сказал, что Роспотребнадзор не дает разрешение меня выписать. Да и в принципе – по поводу выписки сейчас врачи ничего не решают, - сетует Алла Ильина.
В прямом эфире «Радио Комсомольская правда в Петербурге» на 92.0 FM пресс-секретарь Роспотребнадзора Елизавета Скорынина поспешила опровергнуть слухи.
- Нет, это неправда, потому что мы не имеем отношения к медучреждению. Пациентка помещена в инфекционную больницу и главврач или его врио (главного врача Боткинской больницы уволили 19 февраля – Прим. ред.) принимают на ее счет решение. Когда анализы придут в Боткина, то она должна получить выписку из больницы. Потому что она здорова, - рассказали в ведомстве.
Также Алла Ильина утверждает, что сдала анализы еще 6 февраля, но результатов нет до сих пор. Если ее подозревают в коронавирусе, то девушка недоумевает, почему все происходит так долго.
- Петербург находится в очереди. Все анализы со всей страны приходят в научный центр в Новосибирск. Надо просто подождать. Как только у нас появится вся информация, мы перешлем ее в больницу. Мы не знаем, что будет завтра, когда откроется граница. Каждый человек должен ответственно относится к проблеме коронавируса, - пояснили в Роспотребнадзоре.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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