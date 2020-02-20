Из-за бесснежной зимы Петербург остался без «Лыжных стрел»

20 Февр. 2020 2020-02-20T08:56:50+03:00

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Первые в 2020 году «Лыжные стрелы» – специальные электрички, которые традиционно возят лыжников до станций «Орехово» и «Шапки» по бесплатным билетам, – в Петербурге думали запустить 5 января. Поезда должны были курсировать 10 выходных дней вплоть до середины марта. Электрички на «Орехово» собирались отправлять с Филяндского, на «Шапки» – с Московского вокзала.

Но ни обильного снега, ни лыжников нынешняя аномально теплая зима не увидела. Сначала запуск «Лыжных стрел» перенесли на середину января, затем их отложили снова на неопределенный срок.

К началу февраля надежда на то, чтобы покататься на лыжах, казалось бы, появилась: первую «Стрелу» наметили на первые числа последнего месяца. Погорячились.

– Поездки «Лыжных стрел», запланированные на вторую половину февраля и март, отменяются в связи с погодными условиями, – предупредила «Комсомолку» пресс-секретарь «Северо-Западной пригородной пассажирской компании» Ольга Иванова.

Это значит, что следующие «Стрелы» помчатся в Ленобласть только следующей зимой.

ИСТОЧНИК KP.RU