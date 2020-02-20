2020-02-20T20:09:26+03:00
Происшествия

Побег мужчины, который просил закопать бочку с телом матери, обернулся для него новым уголовным делом

Нерадивого сына уже поймали, его повторно отвезут в суд Петербурга
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На мужчину, который просил закопать тело матери в бочке, завели новое уголовное дело за побег.На мужчину, который просил закопать тело матери в бочке, завели новое уголовное дело за побег.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Следственные органы СК РФ по Петербургу возбудили новое уголовное дело на горе сына, который просил знакомого экскаваторщика закопать бочку с телом матери. Напомним, 41-летний мужчина сбежал от стражей порядка перед тем, как его хотели доставить в суд. Подозреваемого нашли чуть позже в состоянии алкогольного опьянения, он сутки прятался у знакомых и не знал, куда идти.

- По данным следствия, 19 февраля 2020 года мужчина, являясь подозреваемым в убийстве своей матери, будучи задержанным, совершил побег из одного из следственных отделов, скрывшись в неизвестном направлении. Возможно, оба уголовных дела соединят в одно производство. Также решается вопрос об избрании меры пресечения для мужчины, - сообщает пресс-служба СК РФ по Петербургу.

Напомним, эксперты обнаружили перелом ребер у матери подозреваемого. Однако внешних насильственных признаков смерти не нашли. Помимо этого в бочке лежал чемодан с вещами женщины. Сын клянется, что не убивал маму, а просто испугался. Тем не менее, за побег от закона ему грозят дополнительные четыре года тюрьмы

ИСТОЧНИК KP.RU

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