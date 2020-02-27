Подозреваемым в подготовке новогоднего теракта в Петербурге продлили сроки ареста

27 Февр. 2020 2020-02-27T20:52:20+03:00

В Петербурге продлили арест подозреваемым в подготовке теракта в новогодние праздники. Фото: ФСБ РФ

Мужчины просили домашний арест, но просидят в СИЗО минимум до конца апреля 2020 года

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Дзержинский районный суд Петербурга постановил продлить меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух подозреваемых в подготовке теракта в новогодние праздники в Петербурге. Напомним, Георгия Чернышева и Никиту Семенова задержали 27 декабря 2019 года. Информацию о них спецслужбы США передали ФСБ.

- Процесс о продлении меры пресечения проходил в закрытом режиме. Оба подсудимых просили отправить их под домашний арест. В итоге Семенов останется в СИЗО минимум до 29 апреля 2020 года, а Чернышев – до 22 апреля, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Улик, найденных дома у мужчин, уже не мало. Сотрудники ФСБ нашли видео, на котором сообщники присягают на арабском языке запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Помимо этого у них обнаружили подозрительную литературу, оружие и черные униформы с темными очками. Добавим, что подозреваемым в подготовке теракта грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/752534" frameborder="0"></iframe> Задержание террористов, готовящих взрывы в Петербурге в новогодние праздники.

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ИСТОЧНИК KP.RU