2020-02-27T20:52:20+03:00
Происшествия

Подозреваемым в подготовке новогоднего теракта в Петербурге продлили сроки ареста

Мужчины просили домашний арест, но просидят в СИЗО минимум до конца апреля 2020 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
В Петербурге продлили арест подозреваемым в подготовке теракта в новогодние праздники. Фото: ФСБ РФВ Петербурге продлили арест подозреваемым в подготовке теракта в новогодние праздники. Фото: ФСБ РФ
Изменить размер текста:

Дзержинский районный суд Петербурга постановил продлить меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух подозреваемых в подготовке теракта в новогодние праздники в Петербурге. Напомним, Георгия Чернышева и Никиту Семенова задержали 27 декабря 2019 года. Информацию о них спецслужбы США передали ФСБ.

- Процесс о продлении меры пресечения проходил в закрытом режиме. Оба подсудимых просили отправить их под домашний арест. В итоге Семенов останется в СИЗО минимум до 29 апреля 2020 года, а Чернышев – до 22 апреля, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Улик, найденных дома у мужчин, уже не мало. Сотрудники ФСБ нашли видео, на котором сообщники присягают на арабском языке запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Помимо этого у них обнаружили подозрительную литературу, оружие и черные униформы с темными очками. Добавим, что подозреваемым в подготовке теракта грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Задержание террористов, готовящих взрывы в Петербурге в новогодние праздники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дали клятву верности ИГИЛ*: Появилось видео задержания россиян, которые планировали теракты в Петербурге

В квартире у мужчин провели обыски и нашли запись общения с террористами, боеприпасы и книгу "Учения египетского масонства" (подробности, видео)

Одному - пожизненное, остальным - 223 года тюрьмы на всех: Обвиняемым в теракте в метро Петербурга вынесли приговор

Кроме того, каждый из 11 обвиненных должен будет выплатить штраф - не более 700 тысяч рублей (подробности)

Петербуржец, потерявший в теракте в метро дочь: «Легче стало бы, если б дочку вернули…»

Потерпевший не уверен, что все приговоренные действительно виновны (подробности, аудио 18+)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хулиганки станцевали канкан и выбили стекло входной двери многоэтажки в Мурино
Пожарные около часа тушили вспыхнувшую двухкомнатную квартиру в Понтонном
Подозреваемым в подготовке новогоднего теракта в Петербурге продлили сроки ареста
Численность реального населения Петербурга на 32% превышает данные Росстата
Директор петербургского театра кукол предстанет перед судом по делу о взятке
Гостиницы в Петербурге снизили цены из-за коронавируса
Существование «снежного картеля» в Петербурге подтвердилось апелляцией ФАС
В Петербург прибыл автобус, на котором ехал больной коронавирусом иранец
Гранитный шар, укатившийся с Воскресенской набережной, зафиксировал «Мостотрест»
Со льда Финского залива спасли вмерзшего в лед лебедя
Власти Петербурга согласовали марша памяти Немцова
В Петербурге возобновили охоту на нарушителей правил парковки
В Ленобласти муж по видеосвязи ссорился с женой и прострелил себе голову
Снегопад накроет Ленобласть в пятницу
Анну Митянину уволили с должности вице-губернатора Петербурга
Пропавшего 9-летнего школьника нашли в торговом центре Всеволожского района
Собаки-полицейские впервые проверили автобусы Ленобласти на наркотики и взрывчатку
Привычка жениться: Петербурженка шесть раз вышла замуж по расчету