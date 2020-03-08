2020-03-08T16:51:28+03:00
Происшествия

Специалисты не выявили фактов ухудшения обстановки в зоне ЧС на незаконной свалке в Колтушах

Весь мусор в скором времени вывезут
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Колтушах продолжают ликвидацию огромной незаконной свалки. Фото: пресс-служба правительства ЛенобластиВ Колтушах продолжают ликвидацию огромной незаконной свалки. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти
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8 марта эксперты вновь провели осмотр зоны ЧС на незаконной свалке в Колтушах. На месте присутствовали спасатели дежурной смены поисково-спасательного отряда, администрация сельского поселения и комитет правопорядка и безопасности Ленобласти.

- Специалисты химико-радиометрической лаборатории не зафиксировали превышений пороговых значений химически активных веществ на пробах, взятых на незаконной свалке в пятницу 6 марта. Инспекционный выезд подтвердил это. Тем не менее, обобщенные и финальные результаты станут известны позднее, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Напомним, незаконная свалка в Колтушах то и дело загоралась и травила местных жителей на протяжении многих месяцев. Совсем недавно власти региона ввели там режим ЧС, чтобы наконец-то ликвидировать мусорный склад. Этим занимаются с помощью силовиков, так что владелец свалки и охранники ретировались. Скоро на ликвидацию выделят деньги. Подъезды мусоровозов к участку сейчас блокированы.

В Колтушах горит огромная свалка.Видео: vk.com/koltushi_navsegda

ИСТОЧНИК KP.RU

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