Вирусолог из Санкт-Петербурга рассказал, чего ждать от китайского коронавируса
Коронавирус SARS-CoV, едва не ввергишй в панику весь прогрессивный мир, уже никуда не денется из нашей жизни. К такому выводу пришел вирусолог, профессор кафедры миикробиологии Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Потехин. Однако, по словам ученого, ничего страшного в этом нет. Даже наоборот: ведь коллективный иммунитет — лучшее средство от подобных болезней.
- Он не исчезнет. Его не уничтожат карантинами. Лекарств против него, как и против большинства вирусов, нет, врачебные рекомендации – поддерживающая терапия. Вакцина появится, думаю, к лету, но в массовую практику выйдет не раньше, чем к концу года, - рассказал Потехин на свой странице в Facebook вчера, 19 марта. - Но чем больше народу переболело и приобрело иммунитет, тем меньше новых случаев заболевания будет происходить, и потихоньку болезнь уйдет на задний план. Не верьте слухам о повторных заражениях. На коронавирусы иммунитет обязан вырабатываться надежно.
На 20 марта в Санкт-Петербурге - восемь подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом.Фото: Артем КИЛЬКИН
По словам ученого, новый коронавирус не стоит воспринимать как какую-то страшную глобальную угрозу.
- Панику очень сильно раздули, - констатирует Потехин. - Мы в России находимся в самом начале развития эпидемии. Через пару недель ситуация, очевидно, ухудшится, как это происходило и происходит в других странах. Но это все равно будет очень далеко от тех эпидемий, которые человечество переживало всю свою историю, кроме последних 50 лет. И почти никто, по меркам тех эпидемий, не умрет. Поэтому – панику отставить!
Напомним, очередные больные коронавирусом в Петербурге готовятся к выписке из больницы Боткина. По данным на 19 марта, в Северной столице выявили 10 случаев заражения опасной инфекцией. Два человека благополучно выздоровели.
В НИИ гриппа им. Смородинцева расшифрован полный геном коронавируса из России.Директор НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Дмитрий Лиознов в четверг в Санкт-Петербурге прокомментировал расшифровку полного генома нового коронавируса сотрудниками Института.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Коронавирус нашли у сотрудницы «дочки» «Росатома» в Петербурге
Коллег, контактировавших с зараженной женщиной, поместили под карантин (подробности)
«Мы приступаем к созданию прототипа вакцины»: Ученые НИИ гриппа рассказали, как поможет расшифровка генома COVID-19
Теперь специалисты смогут разобраться, как мутирует вирус и откуда он пришел (подробности, видео)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»