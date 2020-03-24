Коронавирус в Петербурге, новости на ночь 24 марта 2020 года: Зарегистрирован еще один заболевший

24 Март 2020 2020-03-24T23:10:45+03:00

В Петербурге выявили еще одного больного коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

«КП-Петербург» собрала последние новости о ситуации с коронавирусом в городе на ночь 24 марта 2020 года

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Под конец 24 марта в Петербурге диагностировали коронавирус еще у одного человека. Таким образом, за сутки в Северной столице опасная инфекция подтвердилась сразу у шести пациентов Боткинской больницы.

- Информация от директора мониторингового центра Виктора Серкова, которую озвучивали в СМИ, абсолютно точная. Под конец дня в Петербурге зарегистрировали коронавирус у еще одного человека, - подтвердили «Комсомолке» в комитете по здравоохранению Петербурга.

В итоге на 24 марта в Петербурге вирусом COVID-19 заразились 22 человека. Из этого числа выздоровели только двое. Все они находятся в удовлетворительном состоянии. Среди них есть бывший футболист «Зенита» Максим Астафьев.

Добавим, что сейчас в инфекционной больнице имени Боткина находятся 342 пациента с подозрением на коронавирус, в том числе 22 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU