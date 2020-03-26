2020-03-26T02:22:14+03:00
Происшествия

Спасатели МЧС тушат крупный пожар в 7-комнатной коммуналке на Карповке

Жильцов массово выводят на улицу
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На набережной реки Карповки загорелась коммуналка на 5-м этаже. Фото: vk.com/spb_todayНа набережной реки Карповки загорелась коммуналка на 5-м этаже. Фото: vk.com/spb_today
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Крупный пожар тушат ночью 26 марта спасатели МЧС в доме №30 на набережной реки Карповки. Происшествию присвоили повышенный ранг сложности еще в 00:48.

- Огонь появился в семикомнатной коммунальной квартире. На месте работает 38 сотрудников МЧС на восьми пожарных машинах. Сведения о пострадавших уточняются, - выяснила «Мойка78».

По последним данным, в 01:33 спасатели МЧС понизили уровень сложности. Сейчас огонь локализовали. Как сообщают пожарные, в коммуналке горела обстановка на площади 40 квадратных метров. По словам очевидцев, многих жителей дома пришлось в срочном порядке эвакуировать.

Напомним, вечер 25 марта в Петербурге, к сожалению, богат на пожары. В Пушкине массово загорелись поля. На улице Диагональной вспыхнула трехкомнатная квартира. Пожар заглянул и на Вознесенский проспект. Из дома №43 спасатели МЧС эвакуировали с помощью подъемника двух девушек из горящей квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Спасатели МЧС тушат крупный пожар в 7-комнатной коммуналке на Карповке
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