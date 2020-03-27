2020-03-27T00:33:02+03:00
Общество

Срок действия льготных проездных в транспорте Петербурга вернут в прежнем виде после нерабочей недели

В метро заверили, что период поездок на проездных восстановят после снятия ограничений
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге обещают вернуть в прежнем виде баланс льготных проездных карт после конца нерабочей недели.В Петербурге обещают вернуть в прежнем виде баланс льготных проездных карт после конца нерабочей недели.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В пресс-службе метрополитена Петербурга заверили, что приостановленный период действия льготных и бесплатных проездных билетов будет обязательно восстановлен после окончания нерабочей недели, в рамках которой в городе начнутся массовые ограничения. То есть если у, например, студента на 28 марта останется еще 15 дней поездок, то они не потратятся. 6 апреля, когда спадут ограничения, на балансе карты так и будут числиться 15 дней, вернувшихся в прежнем виде.

- Также с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года приостанавливаются продажи льготных проездных билетов для всех вышеперечисленных категорий граждан, - еще раз напоминают в метрополитене Петербурга.

Напомним, в Ленобласти все виды льготных и социальных проездных продолжат действовать, несмотря на нерабочую неделю. Сохранятся и маршруты автобусов до Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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