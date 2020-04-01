На въезде в Гатчину поставили блокпосты и начали полную дезинфекцию города

1 Апр 2020 2020-04-01T13:01:47+03:00

В Гатчину с 1 апреля ограничили въезд. Фото: radm.gtn.ru

Из-за коронавируса въезд и выезд из областного центра ограничен

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Гатчина стала еще одни населенным пунктом Ленинградской области, где введен особый режим передвижения. С 1 апреля на въездах в город были выставлены блокпосты, а инспекторы ГИБДД начали проверять документы у водителей машин.

- Въезд в город Гатчину ограничен в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой, - сообщает пресс-служба администрации Гатчинского района.

Накануне вечером на трассах были установлены соответствующие таблички, говорящие о режиме. Само нововведение действует лишь для транзитного транспорта, котором у ограничен проезд. Сами жители Гатчины, работающие за ее пределами, службы доставки, коммунальщики и прочие организации, обеспечивающие жизнедеятельность города, смогут проехать свободно.

Это исполнение правительства Ленобласти об ограничении передвижения между сельскими (городскими) поселениями.

Ранее такое режим уже ввели в Мурино, Волхове, Тихвине и так далее.

Также с 1 апреля в Гатчине началась полная дезинфекция улиц, дворов и общественных территорий. С применением хлорсодержащих средств идет обработки и детских игровых площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU