На въезде в Гатчину поставили блокпосты и начали полную дезинфекцию города
Гатчина стала еще одни населенным пунктом Ленинградской области, где введен особый режим передвижения. С 1 апреля на въездах в город были выставлены блокпосты, а инспекторы ГИБДД начали проверять документы у водителей машин.
- Въезд в город Гатчину ограничен в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой, - сообщает пресс-служба администрации Гатчинского района.
Накануне вечером на трассах были установлены соответствующие таблички, говорящие о режиме. Само нововведение действует лишь для транзитного транспорта, котором у ограничен проезд. Сами жители Гатчины, работающие за ее пределами, службы доставки, коммунальщики и прочие организации, обеспечивающие жизнедеятельность города, смогут проехать свободно.
Это исполнение правительства Ленобласти об ограничении передвижения между сельскими (городскими) поселениями.
Ранее такое режим уже ввели в Мурино, Волхове, Тихвине и так далее.
Также с 1 апреля в Гатчине началась полная дезинфекция улиц, дворов и общественных территорий. С применением хлорсодержащих средств идет обработки и детских игровых площадок.
ИСТОЧНИК KP.RU