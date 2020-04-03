Школьники из Петербурга продолжат учиться с 6 апреля в дистанционном формате

3 Апр 2020 2020-04-03T19:47:38+03:00

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Школьники из Санкт-Петербурга будут учиться с 6 апреля в дистанционном формате вслед за своими коллегами из Ленобласти. Данная мера продлится минимум до конца апреля. Это решение властей озвучила вице-губернатор Ирина Потехина в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

- Для школьников у нас в постановлении прописаны две меры. Первая – дистанционное обучение. Вторая – обеспечить ребят-льготников продуктами питания. Уже сейчас еду завозят в школы, со следующей недели пайки можно будет получить, - отметила вице-губернатор.

Известно, что городские школьники активно осваивают учебу через интернет. Уже зарегистрировано 450 тысяч личных кабинетов учащихся. Принципиально изменится расписание уроков – хотя бы потому, что по санитарным нормам ребенок не может непрерывно находится у экрана. Из-за этого дети будут учиться частично по учебникам. А для связи с педагогом рекомендуют использовать Skype.

Отметим и то, что в городские школы поступило больше 4 тысяч планшетов. Они пойдут в многодетные и малообеспеченные семьи, у которых нет компьютера для ребенка. Гаджеты будут отдавать по договору аренды. Однако планшетов все равно недостаточно. По словам Ирины Потехиной, школьникам не хватает еще минимум 11 тысяч гаджетов. Если у кого-то из горожан есть запасная техника, ей можно поделиться, обратившись в комитет по образованию.

ИСТОЧНИК KP.RU