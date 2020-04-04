2020-04-04T19:50:08+03:00
Общество

Индекс самоизоляции в Петербурге снизился к вечеру субботы 4 апреля

Однако большинство петербуржцев по-прежнему сидят дома
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Большинство петербуржцев сидят дома в субботу 4 апреля.Большинство петербуржцев сидят дома в субботу 4 апреля.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Индекс самоизоляции жителей Санкт-Петербурга, разработанный «Яндексом», снизился к вечеру субботы 4 апреля. На 17:00 он составлял 3,6 балла (из пяти – Прим. ред.), хотя в 10 часов утра зафиксировал показатель 4,1. Похоже, что некоторые горожане не упустили шанс выйти из дома по своим делам, хотя делать этого не рекомендуют. Петербуржцам удалось не выходить на улицу разве что с 01:00 до 06:00, когда индекс показывал все 5 баллов.

- 4 апреля большинство людей в Петербурге находятся дома. Средний показатель по предыдущим дням такой: 28 марта – 3 балла; 29 марта – 3,6; 30 марта – 3; 31 марта – 3,3; 1 апреля – 3,5; 2 апреля – 3,5; 3 апреля – 3,4. Показатели самоизоляции схожи с Москвой, - гласит статистика сервиса «Яндекса».

В лидерах среди городов с населением более 1 млн человек за 3 апреля значится Пермь с 4,1 балла. Напомним, что в Петербурге, как и в Ленобласти, продлили режим самоизоляции вплоть до конца текущего нерабочего месяца. Однако это не помешало динозавру из Всеволожска прервать карантин и выйти на улицу, чтобы выкинуть мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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