2020-04-06T21:23:27+03:00
Общество

Больше тысячи полицейских ищут нарушителей самоизоляции в скверах и парках Петербурга

Гуляющим горожанам грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге нарушителей самоизоляции, гуляющих в парках и скверах, ищут больше тысячи полицейских.В Петербурге нарушителей самоизоляции, гуляющих в парках и скверах, ищут больше тысячи полицейских.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Больше тысячи сотрудников полиции патрулируют скверы и парки Санкт-Петербурга в поисках нарушителей режима самоизоляции, продленного до конца апреля. Тем категориям гуляющих горожан, которых обязали сидеть дома, грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей.

- За прошедшие сутки около 1300 сотрудников полиции осуществляли патрулирование скверов и парков Санкт-Петербурга. Эти общественные пространства в соответствии с постановлением правительства, подписанным губернатором Александром Бегловым, закрыты для посещения, - сообщает в пресс-службе Смольного.

Глава города поручил усилить контроль не только за соблюдением режима самоизоляции петербуржцами, которые вернулись из-за рубежа или контактировали с заболевшими коронавирусом, но и за выполнением полного списка ограничительных мер. По словам Александра Беглова, обстановка в Петербурге ухудшается с каждым днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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