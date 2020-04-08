2020-04-08T14:08:59+03:00
Общество

8 апреля из Пулково отменили больше 60 рейсов

В подавляющем большинстве это перелеты внутри России
Петр КИБЕР
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Табло Пулково показывает сплошные, унылые отмены. Фото: pulkovoairport.ruТабло Пулково показывает сплошные, унылые отмены. Фото: pulkovoairport.ru
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Ситуация с пандемией коронавируса и режимом самоизоляции, введенном в подавляющем большинстве росийских регионов, привела к отмене сотен и тысяч авиарейсов. Так, 8 апреля только из петербургского Пулково не вылетели больше шестидесяти самолетов.

Согласно онлайн-табло аэровокзала, отменены ранее запланированные перелеты в Москву, Сыктывкар, Новый Уренгой, Казань и так далее. Проще перечислить те регулярные направления, куда самолеты все же улетели.

При этом 99% отменных составляют перелеты именно по России – за границу сейчас не летают не только из Пулково, но и из любого российского аэропорта. Исключение – вывозные рейсы, которыми на родину возвращают Россиян. Так, накануне, 7 апреля в Петербурге приземлился борт из Таиланда, привезший 187 человек.

Всех их ждет двухнедельный карантин. Петербуржцев дома, а иногородних – в пансионате «Заря».

Сам аэропорт работает в «эконом» - режиме с закрытой галереей и входом с автомобильной эстакады на третий этаж терминала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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