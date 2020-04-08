Губернатор Петербурга подписал закон о штрафах для нарушителей самоизоляции

8 Апр 2020 2020-04-08T19:34:19+03:00

В Петербурге вступил в силу закон о новых штрафах для нарушителей самоизоляции. Фото: Артем КИЛЬКИН

Горожанам, которым запретили выходить из дома, грозит наказание в четыре тысячи рублей

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал новые городские законы, которые сегодня приняли в Законодательном Собрании. Напомним, одним из них является обновленный Кодекс об административных правонарушениях. Теперь он гласит, что жителям Северной столицы, которым запретили выходить из дома на время режима самоизоляции, грозит штраф в размере четырех тысяч рублей. За повторное нарушение придется заплатить уже пять тысяч.

- Губернатором Александром Бегловым подписаны четыре закона Санкт-Петербурга, принятые сегодня Законодательным Собранием. С текстами документов можно ознакомиться на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга, - передают в пресс-службе Смольного.

Вместе с этим подписан и закон, позволяющий городскому правительству вводить локальный режим повышенной готовности или ЧС.

Добавим, что "Комсомолка" публиковала подробный список штрафов в период самоизоляции в Петербурге, разобрав, что можно делать в городе, а что нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU