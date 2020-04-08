Губернатор Петербурга подписал закон о штрафах для нарушителей самоизоляции
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал новые городские законы, которые сегодня приняли в Законодательном Собрании. Напомним, одним из них является обновленный Кодекс об административных правонарушениях. Теперь он гласит, что жителям Северной столицы, которым запретили выходить из дома на время режима самоизоляции, грозит штраф в размере четырех тысяч рублей. За повторное нарушение придется заплатить уже пять тысяч.
- Губернатором Александром Бегловым подписаны четыре закона Санкт-Петербурга, принятые сегодня Законодательным Собранием. С текстами документов можно ознакомиться на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга, - передают в пресс-службе Смольного.
Вместе с этим подписан и закон, позволяющий городскому правительству вводить локальный режим повышенной готовности или ЧС.
Добавим, что "Комсомолка" публиковала подробный список штрафов в период самоизоляции в Петербурге, разобрав, что можно делать в городе, а что нельзя.
ИСТОЧНИК KP.RU
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