Александр Беглов отчитался Владимиру Путину о готовности Петербурга в борьбе с коронавирусом
Губернатор Петербурга Александр Беглов доложил Владимиру Путину о мерах, предпринимаемых в городе для борьбы с коронавирусом. Совещание прошло в формате видеоконференции. Глава Северной столице отчитался президенту, что к 28 апреля в Петербурге развернут 5411 коек. Уже сейчас в городе полный порядок с запасом необходимых лекарств.
- Также губернатор сообщил, что для поддержки малого и среднего бизнеса принят ряд мер, в том числе введено налоговое стимулирование и предусмотрено снижение нагрузки по имущественным платежам. Как заявил Александр Беглов, сейчас готовится второй пакет мер поддержки предпринимателей, - передает пресс-служба Смольного.
Наконец, Владимиру Путину объяснили, что в Петербурге открыты дежурные детские сады для детей, чьи родители вынуждены работать во время режима самоизоляции. А пожилым людям, которые обязаны сидеть дома, помогают волонтеры, покупающие продукты и лекарства.
ИСТОЧНИК KP.RU
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