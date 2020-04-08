2020-04-08T20:25:40+03:00
Общество

Александр Беглов отчитался Владимиру Путину о готовности Петербурга в борьбе с коронавирусом

Губернатор доложил, что к 28 апреля в городе развернут 5411 коек
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Владимир Путин узнал все про меры борьбы с коронавирусом в Петербурге.Владимир Путин узнал все про меры борьбы с коронавирусом в Петербурге.Фото: Роман ЛЯЛИН
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Губернатор Петербурга Александр Беглов доложил Владимиру Путину о мерах, предпринимаемых в городе для борьбы с коронавирусом. Совещание прошло в формате видеоконференции. Глава Северной столице отчитался президенту, что к 28 апреля в Петербурге развернут 5411 коек. Уже сейчас в городе полный порядок с запасом необходимых лекарств.

- Также губернатор сообщил, что для поддержки малого и среднего бизнеса принят ряд мер, в том числе введено налоговое стимулирование и предусмотрено снижение нагрузки по имущественным платежам. Как заявил Александр Беглов, сейчас готовится второй пакет мер поддержки предпринимателей, - передает пресс-служба Смольного.

Наконец, Владимиру Путину объяснили, что в Петербурге открыты дежурные детские сады для детей, чьи родители вынуждены работать во время режима самоизоляции. А пожилым людям, которые обязаны сидеть дома, помогают волонтеры, покупающие продукты и лекарства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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