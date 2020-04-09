2020-04-09T01:26:48+03:00
Дом. Семья

Белая медведица Хаарчаана показала, как нужно расслабляться во время самоизоляции

Медведица из Ленинградского зоопарка вольготно нежится в бассейне, отдыхая от рабочих будней [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Медведица Хаарчаана показала, как нужно отдыхать петербуржцам на время режима самоизоляции. Фото: instagram.com/spbzooparkМедведица Хаарчаана показала, как нужно отдыхать петербуржцам на время режима самоизоляции. Фото: instagram.com/spbzoopark
Изменить размер текста:

Ленинградский зоопарк закрыт для посещений, но это не значит, что жизнь местных обитателей остановилась. Животные, как и петербуржцы, стараются занять себя чем-нибудь на время режима самоизоляции. Например, белая медведица Хаарчаана вовсю нежится в своем бассейне, радуясь теплой погоде. На видеоролике, опубликованном в официальном Instagram зоопарка, она покусывает очередную игрушку и довольно потягивается, отдыхая от повышенного внимания посетителей.

- Хаарчаана знает, чем себя занять во время самоизоляции. А как вы и ваши питомцы проводите время дома? Выкладывайте фото и видео и отмечайте нас, - пишут сотрудники зоопарка.

Ранее другой любимец петербуржцев, нерпенок Крошик, наглядно продемонстрировал, как следует держать себя в хорошей физической форме на время «домашнего» апреля. Малыш устроил мастер-класс по упражнениям для пресса.

Ленинградский зоопарк показал будни медведицы без посетителей. Фото: instagram.com/spbzoopark

Ленинградский зоопарк показал будни медведицы без посетителей. Фото: instagram.com/spbzoopark

spbzooparkspbzoopark
Белая медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка показывает, как нужно отдыхать во время самоизоляции
650 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Александр Беглов о коронавирусе в Санкт-Петербурге: «Не хочу драматизировать, но ситуация сложная»
Белая медведица Хаарчаана показала, как нужно расслабляться во время самоизоляции
Шнуров пожертвовал 15 тысяч защитных масок военно-медицинской академии в Петербурге
За рулем машины, влетевшей на площадку детского сада в Петербурге, была пьяная в зюзю женщина
Обсерватор в пансионате «Заря», куда ссылают нарушителей карантина, ищет новых сотрудников
Ежедневный выпуск защитных масок в Петербурге вырос до 200 тысяч штук
Петербург выделил 500 млн рублей на закупку средств индивидуальной защиты
Обрушение входа Копорской крепости в Ленобласти обернулось уголовным делом
Число автобусов на ряде маршрутов увеличат с 9 апреля в Петербурге
Зоозащитники Ленобласти хотят выкупить юную львицу, замученную прежними хозяевами
Александр Беглов отчитался Владимиру Путину о готовности Петербурга в борьбе с коронавирусом
Не выдержал разлуки с любимой: в Петербурге оштрафовали еще 25 нарушителей карантина
Пожилой рыбак выпал из лодки и утонул рядом с дамбой Кронштадта
Из-за коронавируса из Петербурга отменили «Ласточки» в Бологое и Сортавалу
Комздрав не подтвердил смерть от коронавируса четвертого пациента в Петербурге
Губернатор Петербурга подписал закон о штрафах для нарушителей самоизоляции