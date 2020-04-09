Белая медведица Хаарчаана показала, как нужно расслабляться во время самоизоляции

9 Апр 2020 2020-04-09T01:26:48+03:00

Медведица Хаарчаана показала, как нужно отдыхать петербуржцам на время режима самоизоляции. Фото: instagram.com/spbzoopark

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Ленинградский зоопарк закрыт для посещений, но это не значит, что жизнь местных обитателей остановилась. Животные, как и петербуржцы, стараются занять себя чем-нибудь на время режима самоизоляции. Например, белая медведица Хаарчаана вовсю нежится в своем бассейне, радуясь теплой погоде. На видеоролике, опубликованном в официальном Instagram зоопарка, она покусывает очередную игрушку и довольно потягивается, отдыхая от повышенного внимания посетителей.

- Хаарчаана знает, чем себя занять во время самоизоляции. А как вы и ваши питомцы проводите время дома? Выкладывайте фото и видео и отмечайте нас, - пишут сотрудники зоопарка.

Ранее другой любимец петербуржцев, нерпенок Крошик, наглядно продемонстрировал, как следует держать себя в хорошей физической форме на время «домашнего» апреля. Малыш устроил мастер-класс по упражнениям для пресса.

Ленинградский зоопарк показал будни медведицы без посетителей. Фото: instagram.com/spbzoopark

spbzoopark Белая медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка показывает, как нужно отдыхать во время самоизоляции

ИСТОЧНИК KP.RU