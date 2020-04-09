2020-04-09T18:10:48+03:00
Общество

Суд на 15 тысяч рублей оштрафовал петербурженку, принимавшую гостей во время карантина

3 апреля девушка вернулась домой из Норвегии, но не смогла высидеть две недели дома одна
Петр КИБЕР
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Суд на 15 тысяч оштрафовал нарушительницу карантина.Суд на 15 тысяч оштрафовал нарушительницу карантина.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Василеостровский суд Петербурга на 15 тысяч рублей оштрафовал девушку, которая во время обязательной самоизоляции решила принять дома гостей. Нарушительница режима лишь 3 апреля вернулась из Норвегии, а уже 6 числа была замечена дома не одна.

- 6 апреля женщина была ознакомлена с постановлением о необходимости изоляции с целью противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции COVID-19. Однако в тот же день допустила нахождение посторонних лиц по месту своего проживания, - сообщает городская Объединенная пресс-служба судов.

И если раньше подобные проступки обходились нарушителям режима в 500 рублей и принудительной поездкой в «Зарю», то сейчас суд впервые применил обновленную статью Кодекса об административных правонарушениях 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Поправки, вступившие в силу с 1 апреля, позволяют штрафовать граждан на сумму от 15 до 40 тысяч рублей.

Так что судья дал петербурженке самое мягкое наказание.

Напомним, что накануне другой суд также на 15 тысяч рублей оштрафовал мужчину, гулявшего на детской площадке со своим сыном.

Вопреки режиму самоизоляции улицы Петербурга заполнены людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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