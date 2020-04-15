У хостела с зараженными мигрантами в Новосергиевке установили надувной госпиталь

15 Апр 2020 2020-04-15T12:32:32+03:00

У хостела в Новосергиевке для больных коронавирусом поставили палаточный госпиталь. Фото: пресс-служба администрации ЛО

Всего в общежитии подтверждено 123 случая коронавирусной инфекции [видео]

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Сотрудники Спасательной службы Ленинградской области закончили установку мобильного госпиталя у хостела в поселке Новосергиевка Всеволожского района, где нашли 123 мигранта, заболевших коронавирусом.

- Палаточный госпиталь в Новосергиевке по факту - мобильный бытовой комплекс: отапливаемый (надувной каркас позволяет сохранять тепло) с душем, туалетами, мебелью. Обслуживать его в карантинной зоне осталась команда четверых спасателей, - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

В самом госпитале, состоящем из трех надувных палаток большой вместимости будут лечиться пациенты с подтвержденным диагнозом. А остальные 349 человек – всего в хостеле живут 472 постояльца из числа приезжих рабочих – пока останутся в общежитии.

Территория хостела закрыта на карантин. По факту массово заражение Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Напомним, что за сутки в Ленобласти подтвердились еще 108 случаев коронавируса. 88 из них – в Новосергиевке. По состоянию на 15 апреля в регионе 298 заболевших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/773246" frameborder="0"></iframe> У хостела с зараженными мигрантами в Ленобласти развернули надувной госпиталь.Видео: Пресс-служба правительства Ленобласти

ИСТОЧНИК KP.RU