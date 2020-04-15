У хостела с зараженными мигрантами в Новосергиевке установили надувной госпиталь
Сотрудники Спасательной службы Ленинградской области закончили установку мобильного госпиталя у хостела в поселке Новосергиевка Всеволожского района, где нашли 123 мигранта, заболевших коронавирусом.
- Палаточный госпиталь в Новосергиевке по факту - мобильный бытовой комплекс: отапливаемый (надувной каркас позволяет сохранять тепло) с душем, туалетами, мебелью. Обслуживать его в карантинной зоне осталась команда четверых спасателей, - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.
В самом госпитале, состоящем из трех надувных палаток большой вместимости будут лечиться пациенты с подтвержденным диагнозом. А остальные 349 человек – всего в хостеле живут 472 постояльца из числа приезжих рабочих – пока останутся в общежитии.
Территория хостела закрыта на карантин. По факту массово заражение Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Напомним, что за сутки в Ленобласти подтвердились еще 108 случаев коронавируса. 88 из них – в Новосергиевке. По состоянию на 15 апреля в регионе 298 заболевших.
У хостела с зараженными мигрантами в Ленобласти развернули надувной госпиталь.Видео: Пресс-служба правительства Ленобласти
ИСТОЧНИК KP.RU
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