2020-04-16T18:17:31+03:00
Общество

В Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга обнаружили коронавирус

О заболевших новой инфекцией стало известно в четверг, 16 апреля
Лилия КОЗЛОВА
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В Военно-медицинской академии нашли коронавирусВ Военно-медицинской академии нашли коронавирусФото: Олег ЗОЛОТО
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Появилась информация о том, что в Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга обнаружили коронавирус. Данные об этом поступили в четверг, 16 апреля 2020 года. Однако уточнений о количестве выявленных инфицированных пока что нет.

- О том, кто именно заболел – курсанты или сотрудники академии, пока не сообщается, - пишет газета «Петербургский дневник».

Ранее в Ленинградской области нелегальным хостелом в Новосергиевке была обнаружена настоящая вспышка коронавируса – у 123 мигрантов выявили инфекцию. Все они находятся в специальном полевом госпитале, который был разбит неподалеку. По факту заражения возбудили уголовное дело.

Также роддом №10 вынужденно закрыли на карантин из-за беременной женщины, госпитализированной в больницу имени Боткина с подозрением на коронавирус. Еще в городе закрыли на карантин и детское отделение онкологического центра, расположенного в поселке Песочное. У маленького ребенка подтвердился опасный диагноз коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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