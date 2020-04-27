2020-04-27T20:44:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти Петербурга отметили отрицательную динамику по коронавирусу накануне майских праздников

Александр Беглов сообщил, что инфекция оказалась более жестокой и коварной, чем казалась вначале
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Александр Беглов рассказал о сложной ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге перед майскими праздниками.Александр Беглов рассказал о сложной ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге перед майскими праздниками.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках своего последнего обращения к горожанам отметил, что коронавирус оказался более жестоким и коварным, чем казался в самом начале. Власти надеялись, что к майским праздникам пандемия пойдет на спад или хотя бы выйдет на плато, но, увы.

- Пока что динамика отрицательная. Число людей, заболевших COVID-19, на прошлой неделе более чем в пять раз превысило число выздоровевших пациентов. Своевременно введенные ограничения помогли нам избежать взрыва заболеваемости. Но сейчас мы балансируем на грани, - сообщил Александр Беглов.

В городе рассматривают самый сложный сценарий развития пандемии, поэтому в «Ленэкспо» в рекордно короткие сроки подготовили «полевой» госпиталь на тысячу коек для больных коронавирусом в легкой форме. Однако власти Северной столицы по-прежнему ждут поддержки от правительства России по поставке аппаратов искусственной вентиляции легких, которых пока не хватает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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