100 млн рублей уйдут на ликвидацию незаконной свалки в Колтушах в зоне ЧС
Власти Ленинградской области выделят 99,6 млн рублей из средств резервного фонда правительства для ликвидации многострадальной незаконной свалки в Колтушах. Напомним, она мучили местных жителей из-за постоянных пожаров с едким дымом. Из-за горе-предпринимателя в зоне свалки даже ввели режим чрезвычайной ситуации. Ущерб от мусора оценили примерно в 80 миллионов рублей.
- Деньги выделяются управлению Ленобласти по организации и контролю деятельности по обращению с отходами для того, чтобы ликвидировать негативные последствия чрезвычайной ситуации регионального характера на территории Колтушского сельского поселения. На месте пройдут работы по сбору, транспортировке и, впоследствии, захоронению свалочных масс, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.
Напомним, свалку в Колтушах закрыли только после вмешательства силовиков. Только тогда охранники мусора не стали вмешиваться.
ИСТОЧНИК KP.RU