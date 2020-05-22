2020-05-22T20:26:08+03:00
Общество

100 млн рублей уйдут на ликвидацию незаконной свалки в Колтушах в зоне ЧС

Средства выделили из резервного фонда правительства Ленобласти
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Колтушах ликвидируют многострадальную свалку. На это уйдет почти 100 млн рублей. Фото: пресс-служба правительства ЛенобластиВ Колтушах ликвидируют многострадальную свалку. На это уйдет почти 100 млн рублей. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти
Изменить размер текста:

Власти Ленинградской области выделят 99,6 млн рублей из средств резервного фонда правительства для ликвидации многострадальной незаконной свалки в Колтушах. Напомним, она мучили местных жителей из-за постоянных пожаров с едким дымом. Из-за горе-предпринимателя в зоне свалки даже ввели режим чрезвычайной ситуации. Ущерб от мусора оценили примерно в 80 миллионов рублей.

- Деньги выделяются управлению Ленобласти по организации и контролю деятельности по обращению с отходами для того, чтобы ликвидировать негативные последствия чрезвычайной ситуации регионального характера на территории Колтушского сельского поселения. На месте пройдут работы по сбору, транспортировке и, впоследствии, захоронению свалочных масс, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Напомним, свалку в Колтушах закрыли только после вмешательства силовиков. Только тогда охранники мусора не стали вмешиваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следователя полиции, пойманную на взятке в 1 млн рублей, посадили под домашний арест в Санкт-Петербурге
100 млн рублей уйдут на ликвидацию незаконной свалки в Колтушах в зоне ЧС
Волонтеры рассказали о помощи пенсионерам, лечащихся в «Ленэкспо» от COVID-19
Санкт-Петербург может лишиться чемпионата мира по хоккею-2023, если на месте СКК не успеют построить новую арену
Двух братьев-нерпят вернули в Ладожское озеро после выкорма и реабилитации
Полсотни ТЦ Санкт-Петербурга попались на торговле во время карантина
Семья с 10 детьми, получила две квартиры в Приморском районе
Во временном госпитале в «Ленэкспо» начали работать волонтеры
Коронавирус в Ленинградской области по районам, последние новости на 22 мая 2020 года: Больше всего случаев в Гатчинском районе
Александринский театр покажет онлайн-перформанс «Драма на шоссэ. Судебное разбирательство»
На Приморском шоссе дотла сгорела легковушка
Городская станция переливания крови бьет тревогу: критически не хватает доноров
56 пациентов с коронавирусом выписались из госпиталя в «Ленэкспо» за сутки
На прощание с умершими петербуржцам дали 10 минут
Полиция начнет привлекать к ответственности граждан за нарушение «закона о тишине» в Санкт-Петербурге
Фура сгорела после столкновения с грузовиком на трассе М-11 «Нева» под Санкт-Петербургом
Петербуржец получил шесть лет за съемки порно с 300 детдомовцами
Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 22 мая 2020 года: Почти все люди на улице
С 1 июня 2020 года открывается визовый отдел консульства Финляндии в Санкт-Петербурге
Комитет здравоохранения расскрыл подробности о трех новых смертях от коронавируса в Санкт-Петербурге на 22 мая 2020 года
Пенсионерам старше 65 лет выплатят по 2000 рублей без заявления, в автоматическом режиме
Коронавирус выявлен в 31 населенном пункте Ленинградской области на 22 мая 2020 года
Дополнительные выплаты получат медики и сотрудники социальных учреждений за работу с коронавирусными больными в Санкт-Петербурге
1 июля в Санкт-Петербурге откроются детские лагеря
Прогноз погоды на выходные 23-24 мая 2020 года в Санкт-Петербурге озвучили синоптики