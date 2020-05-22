100 млн рублей уйдут на ликвидацию незаконной свалки в Колтушах в зоне ЧС

22 Май 2020 2020-05-22T20:26:08+03:00

В Колтушах ликвидируют многострадальную свалку. На это уйдет почти 100 млн рублей. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

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Власти Ленинградской области выделят 99,6 млн рублей из средств резервного фонда правительства для ликвидации многострадальной незаконной свалки в Колтушах. Напомним, она мучили местных жителей из-за постоянных пожаров с едким дымом. Из-за горе-предпринимателя в зоне свалки даже ввели режим чрезвычайной ситуации. Ущерб от мусора оценили примерно в 80 миллионов рублей.

- Деньги выделяются управлению Ленобласти по организации и контролю деятельности по обращению с отходами для того, чтобы ликвидировать негативные последствия чрезвычайной ситуации регионального характера на территории Колтушского сельского поселения. На месте пройдут работы по сбору, транспортировке и, впоследствии, захоронению свалочных масс, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Напомним, свалку в Колтушах закрыли только после вмешательства силовиков. Только тогда охранники мусора не стали вмешиваться.

ИСТОЧНИК KP.RU