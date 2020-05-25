Аппараты ИВЛ из Китая закупила больница Святого Георгия

25 Май 2020 2020-05-25T23:18:59+03:00

Ранее в медучреждении произошел пожар, унесший жизнь шестерых пациентов

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Больница Святого Георгия купила 40 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из Китая после пожара, унесшего жизни шестерых пациентов. Напомним, огонь возник, предположительно, из-за неисправного аппарата ИВЛ отечественного производства. На поставку нового оборудования заключен контракт на сумму чуть более 98 миллионов рублей. Данные об этом появились на портале госзакупок.

- Аппарат искусственной вентиляции легких (SV300 Mindray, Китай). Цена за единицу – 2 457 667,40 рублей. Количество – 40 штук, - гласят данные контракта на сайте гозсакупок.

Добавим, что аппараты поставят в медучреждение до конца текущего года.

Напомним, большого количества жертв в страшном пожаре в больнице удалось избежать благодаря самоотверженности врачей и спасателей МЧС, эвакуировавших пациентов, рискуя своими жизнями.

ИСТОЧНИК KP.RU