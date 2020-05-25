Аппараты ИВЛ из Китая закупила больница Святого Георгия
Больница Святого Георгия купила 40 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из Китая после пожара, унесшего жизни шестерых пациентов. Напомним, огонь возник, предположительно, из-за неисправного аппарата ИВЛ отечественного производства. На поставку нового оборудования заключен контракт на сумму чуть более 98 миллионов рублей. Данные об этом появились на портале госзакупок.
- Аппарат искусственной вентиляции легких (SV300 Mindray, Китай). Цена за единицу – 2 457 667,40 рублей. Количество – 40 штук, - гласят данные контракта на сайте гозсакупок.
Добавим, что аппараты поставят в медучреждение до конца текущего года.
Напомним, большого количества жертв в страшном пожаре в больнице удалось избежать благодаря самоотверженности врачей и спасателей МЧС, эвакуировавших пациентов, рискуя своими жизнями.
ИСТОЧНИК KP.RU