2020-05-27T00:05:45+03:00
Общество

Портрет Бродского вернулся в Санкт-Петербург, но теперь в виде проекции

Энтузиаст «прокатил» поэта по городу и вернул его на стену на улице Пестеля, где раньше закрасили портрет Бродского [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Инициативный петербуржец вернул Бродского на стену, что находится напротив его дома, в Санкт-Петербурге. Фото: instagram.com/mikhail_antykovИнициативный петербуржец вернул Бродского на стену, что находится напротив его дома, в Санкт-Петербурге. Фото: instagram.com/mikhail_antykov
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Портрет Бродского вновь вернулся на многострадальную стену на улице Пестеля, но теперь в виде проекции. Энтузиаст Михаил решил «прокатить» великого поэта по Санкт-Петербургу, чтобы утереть нос всем инициаторам уничтожения фрески с Иосифом Александровичем.

- Вчера вечером пришла идея и сразу захотелось перейти от бесконечного потока слов к действиям, которых нам всем так сильно не хватает. Мы немного покатали Иосифа Александровича Бродского по Петербургу и вернули его на место, где он появился в свои юбилей. Аккумулятор разрядился достаточно быстро и урбанфреска опять исчезла, но для меня важен сам факт того что люди, которые привыкли запрещать и закрашивать, остаются в прошлом вместе со своим способом мышления. Спасибо технологиям, которые позволяют нам мыслить по-другому, - написал петербуржец в своем Instagram, где он опубликовал видео «прогулки» с поэтом.

Напомним, по информации сотрудников музея-квартиры Бродского, портрет литератора закрасили по решению завхоза школы №189, к территории которой примыкает пресловутая стена. После этого поклонники поэта написали поверх штукатурки стихи.

mikhail_antykovmikhail_antykov
Проекция Бродского "прокатилась" по улицам Санкт-Петербурга
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ИСТОЧНИК KP.RU

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