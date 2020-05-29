2020-05-29T10:45:36+03:00
Общество

Ночью в реку Нарову выпустили 21 тысячу мальков лосося

Несмотря на то, что все происходило в Ивангороде, это нужно для восстановления выборгского парка Монрепо
Петр КИБЕР
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Для парка Монрепо в Нарову выпустили мальков лосося. Фото: пресс-служба правительства ЛО.Для парка Монрепо в Нарову выпустили мальков лосося. Фото: пресс-служба правительства ЛО.
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Больше 20 тысяч мальков балтийского лосося обрели свободы в ночь на пятницу. Рыбок в воды реки Наровы выпустили работники природоохранного комитета Ленобалсти. Что интересно, несмотря на то, что все происходило в Ивангороде, выпуск мальков нужен для восстановления парка Монрепо в Выборге.

- Предполагается, что благородная рыба через Финский залив приплывет к выборгским берегам, - сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.

Напомним, что реставрационные работы в Монрепо идут не первый год. Специалисты уже привели в порядок отдельные части парка, но многое только предстоит сделать. Так, в мае 2020 года заложен яблонево-грушевый сад по историческим примерам.

К слову, сам парк вновь открыт для посещения с 12 мая. Гостям рекомендуют носить перчатки и маски, а также держать социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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