Ночью в реку Нарову выпустили 21 тысячу мальков лосося

29 Май 2020 2020-05-29T10:45:36+03:00

Несмотря на то, что все происходило в Ивангороде, это нужно для восстановления выборгского парка Монрепо

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Больше 20 тысяч мальков балтийского лосося обрели свободы в ночь на пятницу. Рыбок в воды реки Наровы выпустили работники природоохранного комитета Ленобалсти. Что интересно, несмотря на то, что все происходило в Ивангороде, выпуск мальков нужен для восстановления парка Монрепо в Выборге.

- Предполагается, что благородная рыба через Финский залив приплывет к выборгским берегам, - сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.

Напомним, что реставрационные работы в Монрепо идут не первый год. Специалисты уже привели в порядок отдельные части парка, но многое только предстоит сделать. Так, в мае 2020 года заложен яблонево-грушевый сад по историческим примерам.

К слову, сам парк вновь открыт для посещения с 12 мая. Гостям рекомендуют носить перчатки и маски, а также держать социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU