Индекс самоизоляции резко упал в Санкт-Петербурге днем в субботу

30 Май 2020 2020-05-30T14:44:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Судя по всему, отличная погода выманила петербуржцев на улицу. Днем индекс самоизоляции в городе резко упал. И если утром 30 мая он показывал неплохой результат в 3,5 балла, то уже в обед опустился до 2,3. Такие данные приводит специальный сервис «Яндекса».

Показатель окрасился в тревожный оранжевый цвет, а сервис гласит: «На улице много людей». Несмотря на то, что в Петербурге сегодня действительно солнечно и тепло, не стоит забывать о режиме самоизоляции и мерах предосторожности при коронавирусе.

Чуть лучше, чем в Петербурге, дела обстоят в столице. В Москве индекс немного выше – 2,6. Однако это тоже «оранжевый» показатель. Плохо самоизолируются и в других городах-миллионниках – Новосибирске (2,3), Екатеринбурге (1,8), Нижнем Новгороде (2,0) и Казани (1,4).

ИСТОЧНИК KP.RU