2020-05-30T14:44:42+03:00
Общество

Индекс самоизоляции резко упал в Санкт-Петербурге днем в субботу

Солнечная погода не дает горожанам усидеть дома
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
В Петербурге из-за теплой погоды многие вышли гулять, нарушая самоизоляцию.В Петербурге из-за теплой погоды многие вышли гулять, нарушая самоизоляцию.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Судя по всему, отличная погода выманила петербуржцев на улицу. Днем индекс самоизоляции в городе резко упал. И если утром 30 мая он показывал неплохой результат в 3,5 балла, то уже в обед опустился до 2,3. Такие данные приводит специальный сервис «Яндекса».

Показатель окрасился в тревожный оранжевый цвет, а сервис гласит: «На улице много людей». Несмотря на то, что в Петербурге сегодня действительно солнечно и тепло, не стоит забывать о режиме самоизоляции и мерах предосторожности при коронавирусе.

Чуть лучше, чем в Петербурге, дела обстоят в столице. В Москве индекс немного выше – 2,6. Однако это тоже «оранжевый» показатель. Плохо самоизолируются и в других городах-миллионниках – Новосибирске (2,3), Екатеринбурге (1,8), Нижнем Новгороде (2,0) и Казани (1,4).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Режим самоизоляции в Санкт-Петербурге и Ленобласти 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главу Московского района доставили в инфекционную больницу. Врачи подозревают у него COVID-19
Консульство Финляндии в Санкт-Петербурге не откроется с 1 июня
Ученые из Санкт-Петербурга создали тест-систему для выявления COVID-19. Разработки велись в НИИ Пастера
Индекс самоизоляции резко упал в Санкт-Петербурге днем в субботу
Иномарка вылетела на тротуар, пробив ограждение, на Красногвардейской площади в Санкт-Петербурге
4-летняя девочка получила травмы головы и печени, попав под две машины на Биржевом переулке
Гимназия №406 Пушкинского района 1 сентября откроет двери для учеников
Сразу три вывозных рейса с застрявшими за границей прибудут в Санкт-Петербург 30 мая
Гатчинский Собор Петра и Павла отреставрируют за 212 млн рублей
Статистика заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 30 мая 2020 года: за сутки от COVID-19 умерли 13 человек
Мужчина, почувствовав себя героем боевика, открыл стрельбу с балкона в Приморском районе
Несколько рейсов из Пулково отменили 30 мая
Петербурженка пострадала при пожаре в магазине на Руставели
Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 30 мая 2020 года: 55 новых случаев заражения